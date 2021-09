Cara Sederhana Cegah Penuaan Dini Ternyata Sangat Mudah

Sabtu, 11 September 2021 | 16:31 WIB

Oleh : Indah Handayani / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Kalangan ahli kesehatan menyebutkan, terdapat tiga faktor penyebab penuaan dini, yaitu faktor biologis, lingkungan dan mekanikal.

Adapun penyumbang terbesar bagi penuaan dini adalah faktor lingkungan, yakni mencapai 80%. Sedangkan faktor biologis dan mekanikal masing-masing 10%.

Founder Sqinpro, Venny Christian, mengatakan pertambahan usia juga dapat menyebabkan penuaan. Namun, saat ini banyak wanita muda mengalami hal itu lebih awal.

"Pemicunya bisa dari polusi, gaya hidup yang tidak sehat, dan berbagai masalah kulit," ujar Venny dalam keterangan persnya, dikutip Beritasatu.com, Sabtu (11/9/2021).

Venny menjelaskan, Sqinpro menghadirkan duo serum hybrid yang dapat membantu mencerahkan, mengencangkan, mengatasi jerawat, dan melawan tanda-tanda penuaan. "Dua rangkaian serum tersebut adalah vitamin C serum plus dan niacinamide serum 12% Plus Zinc 1%," jelasnya.

Menurut Venny, kedua serum tersebut memiliki tekstur ringan dan bisa menyerap lebih cepat ke dalam kulit. Keduanya merupakan serum hybrid yang dibuat dengan inovasi terbaru, menggabungkan antara bahan-bahan aktif dan natural. Keduanya juga diformulasikan secara khusus oleh para ahli agar dapat memberikan solusi perawatan kulit terbaik.

"Kami menggunakan ingredients hybrid, gabungan dari bahan aktif dan natural. Tentunya penggabungan ini sudah melewati tahapan riset yang cukup panjang, guna memastikan produk kami aman dan memberikan hasil nyata untuk segala permasalahan wajah," ungkapnya.

Meski masih terbilang baru, lanjut Venny, namun konsumen tidak perlu merasa khawatir. "Pasalnya, seluruh produk skincare tersebut telah lolos uji BPOM," tegasnya.

Vitamin C Serum mempunyai tiga kandungan penting. Pertama, membantu mencerahkan kulit, bersifat antioksidan dan anti-inflamasi. Kedua, membantu mengontrol produksi minyak atau sebum berlebih, serta memperbaiki tekstur kulit. Ketiga, membantu melembabkan, mengencangkan, dan menghaluskan kulit, serta menyamarkan tanda-tanda penuaan dini.

"Saat digunakan, Vitamin C Serum Plus punya hasil akhir matte pada kulit. Teksturnya halus, mudah meresap dan dapat digabungkan dengan produk skincare dalam rangkaian perawatan kulit sehari-hari. Setelah pemakaian secara rutin, kulit terasa lebih lembut dan warna kulit jadi lebih merata,” jelasnya.

Venny menambahkan, Niacinamide Serum 12% Plus Zinc 1% luar biasa bagusnya untuk mendapat hasil nyata yang lebih cepat dengan kandungan Niacinamide (Vitamin B3) 12% tetap aman buat kulit. Selain Niacinamide serum ini mengandung juga Zinc PCA 1%, dan Tocepheryl Acetate.

"Formulanya membantu menghilangkan noda hitam, mencerahkan kulit kusam, dan memperhalus tekstur kulit. Menariknya lagi, Niacinamide Serum 12% Plus Zinc 1% juga dapat digunakan untuk mengontrol jerawat dan membantu mengecilkan pori-pori," pungkasnya.

