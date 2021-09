Menkes: Kasus Covid-19 di Indonesia Sudah Menurun Jauh

Senin, 13 September 2021 | 13:27 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan perkembangan situasi pandemi Covid-19 di Tanah Air saat ini sudah menurun cukup jauh. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemkes), kasus konfirmasinya sudah menyentuh angka 5.000 per hari.

“Insyaallah nanti akan turun dari 5.000 per hari, rata- rata 7 harinya sudah menyentuh angka 5.000-an,” kata Budi pada rapat kerja dengan Komisi IX DPR , Senin (13/9/2021).

Ia menyebutkan, jumlah pasien yang dirawat inap di rumah sakit secara harian sudah menyentuh di bawah 20.000 dan rata- rata tujuh harinya masih sekitar 20.000-an. Jumlah ini, kata Budi, sudah lebih rendah dibandingkan dari angka yang dirawat di rumah sakit sebelum Lebaran lalu.

Selain rawat inap menurun, Budi menyebutkan, angka kematian juga sudah menurun cukup drastis. Sekarang angka kematian harian 270 kasus dengan rata-rata 460 kasus mingguan.

“Angka ini sudah jauh menurun dibandingkan dengan hampir mencapai angka 2.000 di masa-masa puncaknya,” ucap Budi.

Karena itu, Budi menegaskan, berdasarkan indikator Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk kasus konfirmasi secara nasional sudah masuk ke level 1 atau level yang paling baik di bawah 20 kasus konfirmasi per 100.000 penduduk per minggu. Sedangkan, untuk kasus rawat inap dan kematian secara nasional sudah turun masuk ke level 2.

“Insyaallah ini bisa terus turun ke level 1,” ucapnya.

Kemudian, terkait 3 indikator kapasitas respons dari satu negara terhadap pandemi ini juga sudah menurun cukup drastis. Angka positivity rate sudah turun ke batas normal yang ditetapkan WHO yakni di bawah 5%.

Demikian juga pelaksanaan tracing sudah sudah jauh membaik mendekati standarkan yang ditetapkan WHO yaitu di atas 15 orang per satu kasus, serta keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) rumah sakit berada dititik normal yakni 17,14%.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com