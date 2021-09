Satgas Ingatkan Potensi Gelombang Ketiga Covid-19 di Indonesia

Rabu, 15 September 2021 | 15:14 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, tren perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia baru saja melewati second wave (gelombang kedua) atau puncak kedua pandemi pada Juli lalu. Sementara perkembangan kasus dunia sedang mengalami third wave (gelombang ketiga) atau puncak ketiga yang kurvanya perlahan melandai.

Menurut Wiku, perkembangan Indonesia yang cukup terkendali saat ini harus dipertahankan secara maksimal, agar Indonesia tidak masuk ke dalam third wave seperti yang dialami beberapa negara.

"Tugas besar kita sekarang mempertahankan kurva yang tengah melandai ini," kata Wiku dalam keterangan pers diterima Beritasatu.com, Rabu (15/9/2021).

Wiku mengatakan, terdapat dua pelajaran utama menjadi catatan dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Pertama, yakni dengan sungguh-sungguh menjaga protokol kesehatan (prokes) seiring pembukaan aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

Mempelajari perkembangan varian Delta yang terbukti lebih cepat menular baik di negara asalnya India dan Indonesia, kata Wiku, menunjukkan butuh waktu di kedua negara untuk mencapai fase lonjakan.

Di India, varian Delta muncul sejak September 2020, namun lonjakan terjadi pada April 2021. Sementara di Indonesia varian Delta ditemukan pada Januari 2021, namun lonjakan terjadi pada Juli 2021.

“Ini menandakan bahwa lonjakan kasus terjadi bukan semata-mata karena varian Delta, tetapi akibat aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang tidak diimbangi dengan prokes ketat. Apabila kita mampu membatasi aktivitas sosial ekonomi, maka dampak dari varian tidak akan melonjak signifikan," jelasnya.

Kedua, melihat pola lonjakan di Indonesia yang berselang tiga bulan dari dunia serta negara lain seperti India, Malaysia, dan Jepang, maka sikap waspada dan disiplin protokol kesehatan diharuskan agar tidak menyusul negara lain mengalami third wave.

"Kita dapat belajar dari India mengingat kasusnya melandai dalam beberapa bulan terakhir," lanjut Wiku.

Wiku memaparkan hasil pembelajaran terhadap periode lonjakan yang terjadi di masa pandemi Covid-19. Di dunia sejauh ini telah mengalami tiga puncak di tahun 2021. Masing-masing terjadi pada Januari (pertama), April (kedua), dan Agustus - September (ketiga).

Wiku menyebutkan, Amerika Serikat (AS) sebagai negara penyumbang total kasus positif terbanyak di dunia, tengah mengalami third wave dan kurvanya perlahan melandai. Pola kenaikan kasus di AS, mirip pola kenaikan kasus dunia. Terutama pada kenaikan bulan Januari dan September di tahun 2021.

“Terdapat sedikit perbedaan yang terjadi pada bulan April 2021, kasus Covid-19 dunia melonjak dan Amerika Serikat malah menurun. Jepang dan Malaysia memiliki pola kenaikan kasus serupa dengan dunia dimana terjadi kenaikan 3 kali lonjakan kasus pada Januari, April dan Agustus -September. Jepang sudah menurun, namun Malaysia masih berada di puncak ketiga,” paparnya.

BACA JUGA Dilanda Gelombang Ketiga Covid-19, Ratusan Warga Yaman Meninggal

Ia menyebutkan, perkembangan kasus yang paling berbeda dengan negara-negara lainnya adalah di India yang mengalami lonjakan kasus pertama pada September 2020. Dimana negara lain belum mengalami lonjakan pertama. Namun, pada tahun 2021 dimana negara lain mengalami puncak, India malah menurun dan mengalami puncak pada April 2021, dan lonjakan signifikan dan menjadi penyumbang kasus tertinggi di dunia.

Namun, puncak kedua terus mengalami penurunan dan saat ini kurva kasusnya mendatar selama 2,5 bulan berturut-turut. Cukup berbeda dibandingkan dunia dan negara lain yang tengah mengalami kenaikan kasus.

“Melihat pola Indonesia mengalami periode puncak kasus sama dengan periode dunia, AS dan Jepang, yaitu pada Januari 2021. Namun uniknya, ketika dunia mengalami puncak kedua pada April, Indonesia mengalami pelandaian. Ketika Indonesia mengalami puncak kedua di Juli lalu, justru negara-negara lain dan dunia tidak mengalami kenaikan,” ucapnya.

Kendati demikian, pada September ini kasus Indonesia terus melandai sementara kasus dunia mengalami third wave. Lonjakan kedua di Indonesia pada Juni - Juli lalu menunjukkan bahwa meskipun Indonesia mengalami kenaikan kasus yang signifikan, namun tidak cukup signifikan berkontribusi untuk kenaikan kasus dunia.

Wiku menuturkan, lonjakan kasus di Indonesia segera ditangani, sehingga dapat kembali melandai saat ini, di mana negara lain menunjukkan lonjakan ketiga.

Ditambah lagi dengan jumlah penduduk Indonesia yang mirip AS, ternyata Indonesia jauh lebih kecil angkanya pada kasus positif harian dan jumlah kasus per 1 juta penduduk. Bahkan jumlah tersebut masih lebih kecil dibandingkan negara tetangga dengan jumlah penduduk lebih kecil.

"Perkembangan yang baik ini sudah sepatutnya diapresiasi. Karena menunjukkan ketahanan bangsa kita dalam menghadapi pandemi Covid-19. Saya berterima kasih kepada masyarakat, tenaga kesehatan yang tidak kenal lelah menangani pasien dan kerja sama yang baik seluruh kepala daerah," pungkas Wiku.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com