3 Langkah Anies Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19 di Jakarta

Rabu, 22 September 2021 | 22:32 WIB

Oleh : Yustinus Paat / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan tiga langkah yang dilakukan Pemprov DKI untuk mengantisipasi gelombang ketiga Covid-19. Anies menyatakan, ketiga langkah tersebut merupakan pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari pengalaman menghadapi gelombang pertama dan kedua .

Pertama, kata Anies, Pemprov DKI terus mengaktifkan sistem deteksi dini, yakni meningkatkan kapasitas testing dan tracing.

“Terkait dengan kita di Jakarta dengan pengalaman gelombang pertama, gelombang kedua maka sistem deteksi dini itu diaktifkan terus, sampai sekarang belum diturunkan sistem deteksi dini itu. Apa itu? Kegiatan testing tetap tinggi,” kata Anies di Kawasan Monas, Jakarta, Rabu (22/9/2021).

BACA JUGA Cegah Gelombang Ketiga Covid-19, Wagub DKI Minta Warga Disiplin Jalankan Prokes

Anies mengatakan, testing di Jakarta masih tinggi, meski positivity rate atau persentase kasus positif Covid-19 di Jakarta sudah ditekan hingga berada angka 1%. Berdasarkan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dalam sepekan terakhir terdapat 112.737 orang dites PCR. Sementara standar target WHO untuk Jakarta adalah minimum 10.645 orang dites PCR per minggu.

Sementara itu, total tes PCR DKI Jakarta kini telah mencapai 577.990 per sejuta penduduk. Dengan demikina, testing di Jakarta sudah mencapai hampir 11 kali lipat dari standar yang ditetapkan WHO. Sementara positivity rate berada di angka 1% atau jauh dari ambang batas ideal positivity rate yang ditetapkan WHO, yakni 5%.

“Jadi walaupun positivity rate kita telah di angka 1%, kegiatan testing tidak direndahkan. Tetap tinggi untuk mendeteksi bila terlihat ada deretan hari-hari di mana pertambahan kasus mulai nampak, menunjukkan tren peningkatan maka kita bisa langsung waspada. Jadi itu salah satu cara mendeteksi,” jelas Anies.

BACA JUGA Waspada Gelombang Ketiga Covid-19, Satgas Ingatkan Disiplin Prokes

Langkah kedua, kata Anies, Pemprov DKI meminta masyarakat terus disiplin menerapkan protokol kesehatan. Apalagi, saat ini, sudah banyak dilakukan pelonggaran-pelonggaran kegiatan masyarakat. Sektor nonesensial sudah diizinkan beroperasi, tempat wisata dan bioskop mulai dibuka, dan restoran-kafe diizinkan buka hingga pukul 00.00 WIB.

“Kita semua sama-sama menjaga protokol kesehatan,” kata Anies.

Langkah ketiga, tutur Anies, Pemprov DKI terus menggalakkan vaksinasi Covid-19 bagi mereka yang belum divaksin. Dikatakan, vaksin bisa meminimalisir tingkat keterparahn seseorang yang terpapar Covid-19.

“Pastikan keluarga tetangga kolega ikut vaksinasi, bagi yang belum, ajak untuk ikut vaksin,” kata Anies.

Hingga saat ini, jumlah warga yang sudah divaksin dosis pertama di Jakarta sebanyak 10.289.658 orang atau 115,1% dari target sasaran vaksin warga Jakarta 8,9 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 64% merupakan warga ber-KTP DKI dan 36% warga KTP non-DKI. Sedangkan, total vaksinasi dosis kedua kini mencapai 7.493.319 orang (83,8%), dengan proporsi 66% merupakan warga ber-KTP DKI dan 34% warga KTP non-DKI.

Sebelumnya, Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menyebutkan potensi terjadi lonjakan kasus atau gelombang ketiga setelah libur panjang pada akhir tahun 2021 mendatang. Wiku pun mengimbau semua pihak harus waspada dan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan (prokes) untuk mengantisipasi gelombang ketiga tersebut.

“Umumnya peluang lonjakan dapat meningkat saat datang libur panjang dan pelaksanaan kegiatan besar masyarakat di dalam negeri,” kata Wiku pada konferensi pers virtual tentang “Perkembangan Penanganan Covid-19 di Indonesia”, Selasa (21/9/2021).

BACA JUGA Kemungkinan Gelombang Ketiga Pandemi, Presiden Ingatkan Masyarakat Super Waspada

Wiku mengatakan, gelombang baru atau ketiga terjadi di beberapa negara lain di dunia. Untuk itu, Indonesia perlu memperhatikan ancaman lonjakan kasus yang ada di dalam negeri akibat faktor yang khas ditemukan di Indonesia. Misalnya tradisi berkumpul dan bepergian saat hari raya yang seringkali menyebabkan masyarakat mengabaikan pada prokes.

“Perlu diingat bahwa potensi kenaikan kasus dapat dihindari apabila kita tidak mengendurkan pelaksanaan kebijakan berlapis seperti akselerasi vaksinasi, pengendalian mobilitas dalam dan luar negeri, pengendalian aktivitas masyarakat, dan menggalakan upaya 3T (testing, tracing, dan treatment) dan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan),” ucapnya

Puncak gelombang pertama pandemi Covid-19 di Jakarta terjadi pada 3 Februari 2021 lalu dengan jumlah kasus aktif Covid-19 sebanyak 26.031 kasus. Peningkatan jumlah kasus aktif saat itu tidak terlepas dari dampak liburan akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021. Sementara puncak gelombang kedua terjadi pada 16 Juli 2021 dengan jumlah kasus aktif sebanyak 113.138 kasus. Jumlah kasus pada gelombang kedua ini melonjak hingga empat kali lipat dari puncak kasus gelombang pertama. Kenaikan ini tidak terlepas dari dampak mutasi baru virus Covid-19 varian delta yang disebutkan lebih berbahaya dan mudah menular.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com