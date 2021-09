Jumat, 24 September 2021 | 08:27 WIB

Oleh : Happy Amanda Amalia / PYA

Jakarta, Beritasatu.com – Ralali.com akan menggelar virtual exhibition WHEALTH 2021 dengan mengusung tema “WHEALTH : Wellness & Health Tourism Hub” melalui plaform RXPO, pada 30 September 2021 hingga 13 Oktober 2021

Kegiatan tersebut merupakan inovasi Ralali.com dalam menciptakan peluang baru bagi sektor kesehatan, dan industri wisata medis untuk memamerkan produk dan layanan mereka secara virtual di masa pandemi Covid-19.

“Kegiatan WHEALTH 2021 sebagai The Biggest Virtual Wellness and Tourism Health Expo in Indonesia ditargetkan untuk para pelaku bisnis, dan penggiat kesehatan agar dapat merangsang pertumbuhan industri kesehatan dan wisata medis. Penyelenggaraan WHEALTH 2021 ini juga dimaksudkan agar sektor perekonomian pariwisata kesehatan dapat terus bangkit meski berada di tengah masa pandemi Covid-19,” ujar CEO Ralali.com, Joseph Aditya dalam keterangan pers Kamis (23/9).

RXPO sendiri merupakan solusi pameran B2B digital yang diselenggarakan oleh Ralali.com. RXPO diadakan guna mempermudah para pebisnis memperkenalkan serta memasarkan produk dan jasa mereka secara aman, nyaman, dan terpercaya. RXPO mempersembahkan “WHEALTH 2021” dengan bertujuan menstimulasi pertumbuhan industri kesehatan serta wisata medis di dalamnya dengan membangun kolaborasi yang kuat dan efektif bersama pemangku kepentingan yang bergerak dalam bidang kesehatan dan wisata medis.

Ditambahkan oleh Joseph, bahwa pameran virtual “WHEALTH 2021” bukan hanya memberikan kesempatan bagi para penggiat kesehatan dan pelaku usaha wisata medis untuk dapat bertemu dengan supplier terpercaya, tapi juga ada berbagai insight menarik untuk pengembangan bisnis melalui kegiatan talkshow. “WHEALTH 2021” tidak hanya berisi pameran booth virtual, berbagai talkshow bisnis, kesehatan, dan pariwisata dari pembicara andal pun dapat diikuti di setiap harinya.

Event virtual WHEALTH 2021 menargetkan jumlah pengunjung 50.000 orang, mulai dari distributor, reseller, opinion leader, influencer, potential buyer, hingga end user. Exhibitor dapat memamerkan produk atau jasa dengan berbagai macam pilihan paket booth virtual.

Pengunjung juga berkesempatan untuk mendapatkan voucher belanja di Ralali.com. Voucher belanja yang diberikan kepada pengunjung “WHEALTH 2021” ini dapat langsung digunakan untuk berbelanja berbagai kebutuhan usaha. Selain mendapatkan penawaran harga spesial dari para exhibitor “WHEALTH 2021”.

Sumber: BeritaSatu.com