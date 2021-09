WHO Anjurkan “Koktail” Antibodi Covid-19 untuk Pasien Berisiko Tinggi

Jumat, 24 September 2021 | 11:20 WIB

Oleh : LES

WHO merekomendasikan Actemra produksi Roche untuk mengurangi risiko kematian pada pasien Cocid-19. (Foto: Roche)

New York, Beritasatu.com - Panel Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Jumat (24/9/2021) merekomendasikan, penggunaan “koktail” antibodi Covid-19 buatan Regeneron dan Roche pada pasien yang berisiko tinggi mendapat perawatan di rumah sakit dan mereka yang sakit parah namun tak memiliki antibodi alami.

Disebut “Koktail” antibodi, karena merupakan campuran cairan obat yang memiliki dua sumber antibodi.

Perawatan dengan “koktail” antibodi itu telah mendapat izin untuk penggunaan darurat.

Terapi itu menarik perhatian ketika digunakan untuk mengobati mantan Presiden Donald Trump yang terinfeksi Covid-19 tahun lalu.

Eropa sedang meninjau terapi tersebut, sementara Inggris menyetujuinya bulan lalu.

Dalam pernyataan terpisah, WHO meminta Regeneron untuk menurunkan harga obat cair tersebut dan mendistribusikannya secara adil di seluruh dunia, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.

WHO juga mendesak kedua perusahaan untuk mentransfer teknologi pembuatan obat biosimilar (obat biologis yang dibuat mirip dengan obat aslinya)

BACA JUGA WHO Pesimistis Vaksin Bisa Akhiri Pandemi Covid-19

Terapi yang dikenal sebagai Ronapreve itu (REGEN-COV di AS) menghasilkan pendapatan yang besar bagi Regeneron.

Regeneron mencatat penjualan REGEN-COV senilai US$ 2,59 miliar (Rp 36,9 triliun) pada kuartal kedua.

Regeneron akan memasok 1,4 juta dosis tambahan REGEN-COV kepada pemerintah AS pada 31 Januari dengan harga US$ 2.100 (Rp 29,9 juta) per dosis.

Organisasi kemanusiaan medis internasional Medecins Sans Frontieres (MSF) menuntut kepastian akses yang terjangkau dan berkelanjutan ke obat-obatan yang menyelamatkan jiwa selama pandemi.

Pedoman WHO, yang diterbitkan dalam British Medical Journal (BMJ), didasarkan pada data dari penelitian di Inggris dan tiga uji coba lainnya yang belum ditinjau oleh rekan sejawat.

Pada Juni, terapi yang menggunakan "koktail" antibodi Covid-19 Regeneron di Inggris mengurangi kasus kematian pada pasien rawat inap yang tidak memiliki sistem kekebalan tubuh terhadap virus corona.

Campuran obat cair itu menggunakan kombinasi casirivimab dan imdevimab dan didasarkan pada antibodi monoklonal.

Antibodi monoklonal merupakan protein buatan laboratorium yang meniru kemampuan sistem kekebalan tubuh untuk melawan patogen berbahaya seperti virus.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA