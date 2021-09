Sarapan dan Makan Tidak Teratur: Waspadai Kekurangan Nutrisi

Jumat, 24 September 2021 | 12:41 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jumat, Beritasatu.com - Studi terbaru di The Ohio State University mengungkapkan bahwa melewatkan sarapan berakibat pada hilangnya nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh untuk aktivitas sepanjang hari. Studi yang diterbitkan dalam Proceedings of the Nutrition Society juga menyebut, kebiasaan melewatkan sarapan dapat meningkatkan risiko kenaikan berat badan dan penyakit kronis seperti diabetes atau penyakit kardiovaskular.

Sayangnya, kebiasaan melewatkan sarapan dan makan tidak teratur mudah ditemui dalam kehidupan modern akibat sulitnya menyeimbangkan kehidupan dengan pekerjaan (work life balance). Seringkali karena kesibukan, konsumsi makanan sehat menjadi terlewatkan, justru kadang diganti dengan asupan cepat saji yang tinggi gula dan kalori. Untuk itu, asupan nutrisi sehat di tengah-tengah kesibukan seharusnya menjadi prioritas untuk menjaga kesehatan tubuh jangka panjang.

Melihat fenomena tersebut, Perfect Indonesia menghadirkan Nutrameal, produk makanan kesehatan (health food) bernutrisi tinggi dengan kandungan utama sereal, ekstrak malt, protein kedelai, gandum, spirulina, dan pemanis alami pengganti gula yang rendah kalori, dan eritritol.

“Kami menghadirkan Nutrameal sebagai solusi agar Anda tidak lagi melewatkan sarapan dan jadwal makan di tengah-tengah kesibukan. Nutrameal sangat tepat untuk seluruh keluarga Indonesia. Nutrameal merupakan bentuk investasi kesehatan sejak dini dengan memenuhi nutrisi harian Anda,” Reza Darwis GM Perfect Indonesia melalui keterangan, Jumat (24/9/2021).

Mengonsumsi Nutrameal bisa menggantikan kebutuhan nutrisi penting yang dibutuhkan bagi tubuh. Dengan kandungan bahan-bahan alami yang sehat dan bermanfaat, Nutrameal tepat dikonsumsi oleh seluruh anggota keluarga, baik anak-anak, dewasa, lansia, kondisi pasca sakit, bahkan untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Bagi yang memiliki riwayat alergi protein hewani, Nutrameal aman dikonsumsi karena mengandung protein kedelai.

Nutrameal dilengkapi kandungan sereal yang berserat tinggi sehingga membantu mengurangi resiko penyakit jantung dan menstabilkan gula darah. Selain itu, ekstrak malt sebagai sumber energi yang tahan lama, membantu untuk tetap fokus beraktivitas sepanjang hari.

Kandungan vitamin, mineral serta asam amino dalam malt dapat membantu pertumbuhan tulang yang penting untuk usia anak-anak dan lansia. Sementara itu, kandungan spirulina yang dikenal sebagai “super food” memiliki nutrisi lengkap dan tinggi yang mampu berperan sebagai anti-virus atau anti bakteri.

Kelebihan lain dari Nutrameal adalah rendah gula karena mengandung eritritol. Eritritol merupakan pemanis alami rendah kalori yang tidak menambah kadar gula darah, sehingga aman untuk dikonsumsi.

Nutrameal sangat praktis untuk dikonsumsi karena dikemas dalam sachet. Cukup tuangkan satu sachet Nutrameal dan seduh dengan air panas 100-150 ml, aduk lalu minum. Nutrameal dari Perfect Indonesia sudah terdaftar di BPOM dan dijamin halal.

Perfect Indonesia merupakan afiliasi dari Perfect International, perusahaan direct selling global yang sudah beroperasi sejak tahun 1994 dan memiliki cabang di Hongkong, Taiwan, Malaysia, Vietnam, serta Indonesia. Perfect Indonesia telah dipercaya menjadi perusahaan yang menawarkan produk suplemen kesehatan, perawatan pribadi, dan perawatan kecantikan yang terbaik untuk keluarga Indonesia.

