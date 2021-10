Kemenkes Gandeng M Cash Terapkan Sistem Pelacakan Kontak Digital Covid-19

Jumat, 8 Oktober 2021 | 09:06 WIB

Oleh : Lona Olavia / JEM

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bermitra dengan PT M Cash Integrasi Tbk (MCAS) dan anak perusahaannya PT Dam Korporindo Digital (DKD) menerapkan sistem pelacakan kontak Covid-19 digital nasional, melalui Chatbot WhatsApp dengan fitur PeduliLindungi. Chatbot WhatsApp tersebut dapat diakses secara nasional bagi masyarakat Indonesia untuk check in dan chek out dari area publik dalam upaya untuk meningkatkan pelacakan dan penahanan wabah Covid-19 di mana data penggunaan sistem PeduliLindungi akan tetap terjaga privasi dan kerahasiaannya.

Dalam kemitraan ini, MCAS ditunjuk sebagai mitra Lisensi API QR Code PeduliLindungi untuk mengintegrasikan PeduliLindungi dalam platform digital milik MCAS untuk lebih meningkatkan aksesibilitas ke sistem PeduliLindungi salah satunya melalui WhatsApp yang dikembangkan oleh DKD. Kemitraan dengan MCAS akan memungkinkan masyarakat Indonesia untuk mengakses sistem PeduliLindungi melalui platform WhatsApp. Pengguna dapat berinteraksi dengan chatbot WhatsApp yang dapat mengarahkan mereka ke situs pemindaian QR. Disamping itu pengguna juga dapat melakukan transaksi produk digital MCAS seperti top up pulsa, paket data, e-money, e-wallet dan juga pembayaran tagihan lainnya.

BACA JUGA Oktober, PeduliLindungi Bisa Diakses Aplikasi Platform Digital Lainnya

"Dengan memanfaatkan kemampuan teknologi grup, kami dapat mengoptimalkan penerapan API QR Code PeduliLindungi melalui platform WhatsApp yang kami harapkan dapat menjalankan peran sebagai warga korporat yang bertanggung jawab. Selain itu, dengan mengintegrasikan sistem PeduliLindungi dalam jaringan dan ekosistem yang luas, kami dapat membantu meningkatkan kesadaran dan menyederhanakan kurva pembelajaran PeduliLindungi di masyarakat umum," Kata Managing Director MCAS Jahja Suryandy dalam keterangan tertulis, Jumat (8/10/2021).

Chief Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan Setiaji, menyimpulkan, dengan PeduliLindungi, pihaknya berharap dapat membantu masyarakat Indonesia kembali ke kehidupan normal dengan aman. Karena itu, pihaknya senang dapat bekerja sama dengan perusahaan teknologi seperti MCAS dan DKD untuk meningkatkan kegunaan dan aksesibilitas sistem PeduliLindungi sehingga setiap masyarakat Indonesia dapat memperoleh manfaat dari strategi penanggulangan Covid-19 yang terkoordinasi.

BACA JUGA Menkes: PeduliLindungi Sudah Terintegrasi dengan 15 Aplikasi

"Kami mendorong setiap masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dengan mengunduh aplikasi atau menggunakan chatbot WhatsApp dengan fitur PeduliLindungi untuk check in dan check out," ujarnya.

Chatbot WhatsApp dengan fitur PeduliLindungi dapat diakses pada no 0811-1959-2888. Pengguna dapat mendaftarkan NIK nya pada pemakaian pertama dan otomatis akan tersimpan untuk pemakaian berikutnya. Chatbot WhatsApp ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk dapat melakukan check in dan check out kode QR PeduliLindungi tanpa harus men-download aplikasi lainnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com