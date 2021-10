Para Pelopor Baru dalam Healthtech di Asia Tenggara

Sabtu, 9 Oktober 2021 | 02:03 WIB

Oleh : HA

Meskipun agak terlambat, Asia Tenggara sekarang mulai mengejar ketertinggalan dari kawasan lain di dunia dengan pemanfaatan teknologi yang meningkat pesat. Perubahan-perubahan yang diperkirakan bakal terjadi dalam setengah dekade ternyata bisa terwujud dalam satu tahun, karena pandemi memaksa pasar untuk menyesuaikan diri dengan inovasi-inovasi digital yang tumbuh di industri konservatif dan rumit seperti layanan kesehatan.

Menurut laporan tahunan Facebook Inc. dan Bain & Co, sekitar delapan dari 10 orang (78%) dalam kelompok populasi usia di atas 15 tahun di Asia Tenggara akan menjadi konsumen digital pada akhir 2021. Pertumbuhan transaksi digital di kawasan tersebut telah melampaui Brasil, Tiongkok, dan India, dan jasa kesehatan merupakan salah satu pembelian pertama para konsumen ini.

Pendorong Investasi dalam Healthtech

Sentimen investor di bidang teknologi kesehatan atau healthtech berada di posisi tertinggi saat ini. Nilai transaksi telah tumbuh empat kali lipat sejak 2017, meskipun jumlah transaksinya lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini saja sudah menjadi rekor baru di Asia Tenggara, dan kita belum melihat kinerja seutuhnya sampai akhir kuartal 2021.

Singapura terus mendominasi aktivitas investasi di Asia Tenggara selama bertahun-tahun, disusul Indonesia di urutan kedua. Transaksi di tahap awal mencakup volume terbesar tetapi mulai turun perlahan ketika pertumbuhan terus mendapatkan momentum. Aktivitas transaksi ini juga menyebar di sub-sektor lainnya.

Agar bisa mengkategorikan sub-sektor secara lebih efisien, kami menggunakan pendekatan McKinsey di salah satu laporan yang diterbitkan. Berdasarkan pendekatan ini, jasa kesehatan bisa dibagi dalam lima kelompok nilai: riset dan pengembangan, kebugaran dan pencegahan penyakit, pemeriksaan dan diagnosa, pengiriman jasa kesehatan (termasuk telemedicine, pendampingan perawat, solusi manajemen kesehatan, apotek daring), dan terakhir, digitalisasi operasi.

Dengan menyimak grafik pai di atas, kita bisa melihat bahwa healthtech di Asia Tenggara telah berkembang ke cabang-cabang yang kita sebutkan, di mana pengiriman jasa kesehatan dan riset mendapat porsi terbesar. Wajar kalau perusahaan-perusahaan yang mendapat pendanaan besar juga berasal dari sub-sektor tersebut.

BACA JUGA Health Technology Solutions, Wujud Dukungan bagi Industri Kesehatan

Meskipun transaksi di bidang riset mendapat bagian pendanaan paling besar, sebagian besar terjadi hanya di Singapura karena negara itu memiliki infrastruktur riset paling bagus di kawasan. Kita mungkin akan melihat adanya peningkatan di bidang pengiriman jasa kesehatan, kebugaran, dan pencegahan penyakit di kawasan ini karena sektor-sektor tersebut masih menghadapi banyak tantangan seperti kualitas layanan kesehatan yang timpang.

Tantangan Utama dalam Sistem Layanan Kesehatan

Dibandingkan sub-sektor lainnya, healthtech sifatnya lebih problematik karena banyak spektrum yang harus diperhatikan. Setiap spektrum punya masalahnya sendiri, yang bisa dibedakan dalam empat kategori berikut ini.

Tantangan #1: Ketimpangan dalam Distribusi Kualitas Jasa Kesehatan

Asia Tenggara dikenal sebagai eksportir utama tenaga kesehatan ke seluruh dunia. Terlalu banyak yang pergi sehingga justru terjadi ketidakseimbangan dalam pasokan dan permintaan di negara mereka sendiri.

Hambatan seperti ini juga berdampak pada layanan kesehatan secara keseluruhan. Dalam sejumlah kasus, pasien harus mengantre panjang hanya untuk bisa konsultasi, sehingga waktu makin terbatas dan kualitas keseluruhan jadi turun. Penundaan waktu bisa sangat riskan, khususnya bagi pasien gawat.

Seperti tercermin dalam grafik di atas, angkanya tambah buruk di Indonesia dan Filipina, dengan tingkat terendah baik di kawasan maupun secara global. Populasi mereka yang sangat besar dan struktur demografi yang kompleks menciptakan hambatan logistik bagi dua negara itu untuk bisa memberi layanan kesehatan secara konsisten di seluruh penjuru negeri. Namun, di sisi lain hal itu menjadi pendorong pertumbuhan aplikasi layanan kesehatan jarak jauh atau telehealth.

Tantangan #2: Pasar Belum Terdidik, Tidak Ada Sumber Informasi Terpercaya

Pengetahuan tentang kesehatan adalah penentu utama bagi seseorang untuk menjaga kesehatannya secara efektif. Sayangnya, menurut riset rendahnya pengetahuan tentang kesehatan masih menjadi masalah besar bagi negara-negara di Asia Tenggara.

Banyak cara telah dilakukan untuk mengukur pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Salah satu metode paling terkenal adalah model yang dikembangkan oleh European Health Literacy Consortium, yang diuraikan dalam 12 poin di tabel berikut.

Rendahnya pengetahuan kesehatan di Asia Tenggara terjadi karena sejumlah faktor, termasuk pengetahuan yang minim soal: topik-topik kesehatan, budaya dan ciri khusus dalam layanan kesehatan, kondisi layanan kesehatan masyarakat, dan adanya sumber informasi kesehatan yang terpercaya. Kemampuan berkomunikasi juga sama pentingnya, karena layanan kesehatan akan makin rumit jika sistem ini menuntut tingkat pengetahuan dan bahasa yang terlalu tinggi bagi masyarakat awam.

BACA JUGA Halodoc Raih Pendanaan Seri C US$ 80 Juta

Apalagi, Asia Tenggara juga terkenal dengan pengobatan tradisional dan alternatif. Opsi-opsi seperti ini lebih memikat banyak orang karena juga lebih terjangkau daripada ke dokter. Telehealth bisa mengatasi masalah ini dengan memberi alternatif yang lebih murah dan konsultasi dokter yang lebih menghemat waktu.

Tantangan #3: Fragmentasi Pasar dan Absennya Sistem Kesehatan Terpadu

Mayoritas data yang dihimpun penyedia jasa kesehatan swasta dan negeri di Asia Tenggara belum terintegrasi dan dikelola secara terpisah, sehingga sangat sulit bagi para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang sahih dan menjalankan sistem kesehatan secara menyeluruh..

Alur yang terputus menyebabkan bola salju yang menerjang berbagai penyedia jasa. Prosedur rujukan pasien menjadi lumpuh terutama karena data diagnosa masih disimpan dalam dokumen fisik. Tambahan lagi, pasien masih harus diperiksa ulang beberapa kali jika pindah ke tempat lain sehingga makin membuang waktu dan uang.

Terlepas dari tantangan-tantangan ini, penyedia jasa kesehatan di kawasan ternyata masih enggan untuk berbagi data atau pindah dari dokumen kertas ke komputasi awan. Birokrasi yang rumit dan masalah kebijakan menciptakan penghalang yang membuat penerapan teknologi menjadi proses yang lambat dan menyakitkan.

Puncaknya, pemerintah belum melakukan banyak upaya untuk membangun infrastruktur data yang terintegrasi. Ambil contoh Indonesia, menurut UU no. 29/2004 dan Peraturan Menteri Kesehatan no. 269/2008 disebutkan bahwa rekam medis pasien harus dijaga ketat oleh penyedia jasa kesehatan terkait. Selain itu, penyedia jasa diwajibkan menyimpan dokumen fisik.

BACA JUGA Layanan Telekonsultasi Dokter Pribadi Alodokter untuk Pasien Covid

Betapa pun, upaya mengintegrasikan data pasien secara real time bukan tanggung jawab pemerintah semata. Untuk mengatasi fragmentasi data, semua pemangku kepentingan perlu menggarap berbagai persoalan seperti cara kerja terpadu, standar operasi, privasi dan keamanan pasien, sampai inftrastruktur TI. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan digitalisasi operasi dalam fasilitas kesehatan.

Tantangan #4: Belanja Pemerintah yang Rendah di Bidang Kesehatan

Di luar Singapura, para pemerintah di kawasan ini belum memiliki anggaran cukup atau berinvestasi yang memadai di bidang kesehatan, seperti tercermin dalam grafik berikut.

Angka yang rendah ini mungkin dipengaruhi juga oleh murahnya jasa kesehatan di sebagian besar negara-negara di Asia Tenggara, tetapi penting untuk ditekankan bahwa secara persentase menurut PDB belanja kesehatan mereka memang stagnan dalam beberapa tahun terakhir.

Alih-alih mendapat sokongan pemerintah, munculnya inovasi jasa kesehatan di Asia Tenggara sebetulnya didorong oleh kebutuhan konsumen sendiri. Pasar di kelas menengah makin meningkat, sehingga mendorong permintaan terhadap akses ke layanan kesehatan yang lebih baik. Bisa dikatakan bahwa teknologi digital dapat mengisi kesenjangan ini dan membantu kawasan Asia Tenggara mengatasi masalah-masalah yang sedang terjadi.

Tren Healthtech di Asia Tenggara

Jika kita menengok ke belakang ke perusahaan-perusahaan pionir di bidang healthtech, bisa kita lihat adanya satu persamaan. Meskipun mereka berbeda dalam titik awal bisnis, produk, dan klien, tujuan mereka sama: membuka akses ke layanan kesehatan berkualitas bagi banyak orang. Kawasan ini sudah berada di jalurnya untuk mengatasi masalah yang genting dengan melewati beragam gelombang adaptasi dalam layanan kesehatan digital.

Gelombang pertama: Sumber Informasi Kesehatan

Gelombang pertama yang menjadi fokus perusahaan healthtech di Indonesia adalah bagaimana mengatasi sebuah masalah yang bisa ditangani dengan satu-satunya teknologi yang ada saat itu: blog. Mereka mencoba mengatasi absennya sumber informasi kesehatan terpercaya dengan menciptakan forum-forum diskusi bagi pasien dan tenaga kesehatan profesional.

Alodokter adalah salah satu perusahaan yang mulai melakukan ini sebelum benar-benar meluncurkan jenis layanan yang lain di platform tersebut dan akhirnya berkembang menjadi solusi kesehatan digital seperti sekarang.

Kebangkitan Telemedicine

Dengan memperkuat jaringan para dokter, sumber informasi kesehatan seperti ini menjadi cikal bakal ide tentang layanan kesehatan jarak jauh atau telemedicine. Salah satu ide yang mereka munculkan adalah fitur booking atau pemesanan, yang kemudian dipakai juga oleh sejumlah perusahaan healthtech terbesar di kawasan ini sebagai pintu masuk ke pasar. Perusahaan dimaksud misalnya Halodoc, yang sekarang dikabarkan telah mendapatkan pendanaan lebih dari US$ 145 juta dari investor-investor papan atas tingkat global dan regional.

Di samping itu, sumber informasi kesehatan juga memungkinkan masyarakat untuk melakukan konsultasi tidak langsung dengan dokter spesialis. Seiring meningkatnya teknologi, pendekatannya bergeser ke cara yang lebih langsung, di mana pasien bisa berkonsultasi empat mata lewat percakapan tertulis atau video. Aplikasi layanan kesehatan digital paling kondang di Singapura, Doctor Anywhere, awalnya diluncurkan sebagai platform telehealth secara daring saja.

BACA JUGA Di Balik Disrupsi: Telemedicine Jadi Solusi di Tengah Pandemi

Tidak mengagetkan kalau model konsultasi jarak jauh kemudian berkembang ke layanan pengiriman obat sekaligus, sehingga apotek ikut terlibat dalam pusaran transformasi digital ini. Versi lain yang lebih canggih dari model ini adalah layanan pasien jarak jauh dengan memanfaatkan Internet of Things (IoT) dan perangkat medis yang bisa dipakai pengguna atau wearable medical devices.

Jasa perawatan di rumah juga diuntungkan oleh teknologi. Homage berhasil menjalankan jasa layanan perawatan di rumah dengan membantu keluarga yang membutuhkan perawat terbaik ditambah jasa konsultasi dan pemeriksaan secara daring.

Jika digabungkan, semua elemen ini akan menciptakan pengalaman jasa kesehatan digital yang lebih mantap. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan yang terlibat bisa memberikan solusi yang jauh lebih baik terkait masalah genting yaitu tidak terjangkaunya jasa kesehatan berkualitas – di samping juga mengumpulkan data para pasien.

Gelombang Teknologi Health-Deep di Singapura

Penelitian dan pengembangan sama pentingnya dengan kesehatan masyarakat, karena litbang bisa menambah sumber daya yang lebih ilmiah bagi pembuatan keputusan oleh dinas kesehatan setempat. Namun, gelombang telknologi health-deep di Asia Tenggara kebanyakan hanya terjadi di Singapura yang memiliki infrastruktur riset berkualitas.

Singapura memiliki perusahaan healthtech dengan pendanaan terbesar di kawasan, yaitu Hummingbird Bioscience. Perusahaan biotech ini difokuskan pada pengembangan terapi yang presisi yang telah mendapatkan pendanaan lebih dari US$ 150 juta dan sekarang merencanakan IPO di Amerika Serikat.

Di Singapura, healthtech telah menjadi cabang dari litbang, termasuk kecerdasan buatan dan perangkat bantuan untuk pemeriksaan dan diagnosa. Teknologi-teknologi seperti ini mendorong kemunculan aplikasi pencegahan penyakit. Di Asia Tenggara, percabangan ini masih dalam tahap awal.

Memprediksi yang Terjadi Berikutnya

Cepatnya kemunculan solusi kesehatan digital membuktikan bahwa ada hikmah di balik pandemi sekarang ini. Situasi sekarang semakin “mendemokratisasi” penggunaan solusi kesehatan digital sembari menyingkirkan hambatan klasik dan menciptakan momentum sekali dalam seumur hidup untuk sektor ini.

Situasinya telah menciptakan banyak ruang bagi perusahaan yang ada untuk makin tumbuh dan bagi perusahaan yang baru muncul untuk memanfaatkan momentum. Perusahaan-perusahaan ini diprediksi masih di dalam payung sub-sektor yang kita lihat sekarang, meskipun mereka makin mempersempit penawaran ke yang lebih spesifik.

Setelah membahas berbagai tantangan yang ada di pasar dan bagaimana kondisi sudah berubah dalam beberapa tahun terakhir, ada sejumlah tren dan peluang yang bisa diantisipasi oleh pasar mulai sekarang.

Ide Awal Tentang Kebugaran Menyeluruh

Perusahaan-perusahaan paling tua dan paling bagus pendanaannya di Asia Tenggara sudah membangun fondasi yang cukup kuat untuk meluncurkan lebih banyak produk dan jasa dalam platform mereka, sembari secara perlahan bergerak menuju solusi kesehatan digital yang holistik.

Solusi kesehatan digital holistik umumnya memenuhi semua kriteria dalam telehealth, seperti konsultasi jarak jauh, fitur pemesanan, apotek daring, kebugaran, dan pencegahan penyakit.

Misalnya Take Doctor Anywhere, selain konsultasi daring, perusahaan juga melayani klinik tatap muka, kunjungan dokter ke rumah, pengiriman obat, dan lapak daring untuk produk kesehatan dan kebugaran. Hal yang sama juga dilakukan Halodoc. Perushaan ini sudah secara aktif menambah layanan di platformnya, di luar jasa pemesanan untuk pemeriksaan kesehatan, tes, dan vaksinasi.

Ketika solusi kesehatan digital makin mengakar di telehealth dan layanan pasien jarak jauh, makin banyak wirausahawan yang melihat peluang dalam bidang pencegahan.

Ruang Makin Luas

Untuk sementara ini, kita menyaksikan kebangkitan aplikasi gaya hidup dan kebugaran di Asia Tenggara. Cara kerjanya sederhana: Anda berlangganan ke aplikasi mereka dan mendapat akses tak terbatas ke pusat-pusat kebugaran.

Bisnis ini berjalan lancar sampai pandemi datang dan industri kebugaran global berpindah ke jalur daring dalam sekejap. Salah satu model yang muncul akibat pandemi adalah pelatihan kesehatan secara virtual untuk nutrisi dan penurunan berat badan, mengikuti jejak yang dilakukan perusahaan Noom di AS.

Banyak perusahaan healthtech yang sudah eksis yang kemudian meniru model dari pendahulu mereka untuk diterapkan di pasar yang lebih maju. Banyak yang bisa dipelajari dari hal tersebut, Namun, penting untuk ditekankan bahwa wawasan lokal diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal ketika mengadopsi model-model tersebut.

BACA JUGA Pengiriman Obat Lewat Aplikasi Telemedicine Capai 2.000 Resep Per Hari

Meskipun healthtech bidang pencegahan kelihatannya fokus pada segmen yang relatif terbatas, pasarnya bisa lebih luas dari yang kita perkirakan. Kurang dari 10% belanja kesehatan nasional di kawasan ini diperuntukkan bagi upaya-upaya pencegahan, sehingga mengindikasikan bahwa pasar di sektor kebugaran dan pencegahan penyakit banyak yang belum tergarap.

Peluang Aplikasi Digital untuk Rebut Pasar

Covid-19 telah menciptakan peluang bagi digitalisasi operasi untuk merebut pasar karena interaksi manusia dibatasi. Kolaborasi antara penyedia jasa yang sudah ada dengan startup healthtech mulai terjalin, sehingga dua mitra itu makin terintegrasi. Diharapkan ini akan menjadi langkah pertama menuju upaya mengatasi fragmentasi sistem.

Klinik Pintar mengatasi masalah diskoneksi di industri healthtech Indonesia dengan menjadi jaringan smart clinics pertama di negara ini. Perusahaan bekerja sama dengan klinik konvensional untuk memberi layanan kesehatan primer yang mudah diakses, berstandar, dan efektif melalui ekosistem digital yang terkoneksi. Di Vietnam, model yang sama diterapkan perusahaan Med247.

Peran Insurtech

Poin penting lain untuk ditekankan adalah peran teknologi asuransi atau insurtech dalam area healthtech atau sebaliknya. Secara tradisional, pendekatan terhadap asuransi selalu lebih reaktif karena klaim dibuat jika orang masuk rumah sakit atau berobat ke dokter.

BACA JUGA Insurtech Dorong Pertumbuhan Sektor Finansial Indonesia

Dengan teknologi yang ada sekarang, termasuk perangkat medis sandang atau wearable medical devices, serta teknologi pemeriksaan dan pencegahan penyakit, insurtech bisa memanfaatkan berbagai data kesehatan untuk bisa mengukur risiko dengan lebih baik.

Salah satu perusahaan yang menyabet peluang ini adalah Prixa. Perusahaan menawarkan teknologi berbasis kecerdasan buatan untuk membantu mengidentifikasi gejala medis dalam kurang dari 5 menit, bersamaan dengan solusi pengobatan jarak jauh dalam ekosistem yang juga melibatkan para mitra di pihak asurasi.

Rangkuman

Pasar healthtech di Asia Tenggara diprediksi akan melonjak dalam beberapa tahun ke depan. Pasar ini makin ramai pemainnya dan menarik untuk dilihat bagaimana penyerapan pasar yang terjadi sejauh ini. Peluang merebut pasar telah muncul -- ukuran dan eksekusi akan menjadi faktor menentukan yang memisahkan antara pemenang dari pecundang.

---

Catatan redaksi: tulisan ini disadur dari laporan berjudul "Beyond Telemedicine: New Frontiers of Healthtech in Southeast Asia" karya Nisrina Firyal Fadhlannisa dan Raditya Pramana.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com