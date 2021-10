Masyarakat Diedukasi Guna Tumbuhkan Kesadaran Lindungi Tulang

Minggu, 10 Oktober 2021 | 22:20 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Menjelang peringatan Hari Osteoporosis Nasional (HON) 2021 pada 20 Oktober mendatang, Kalbe Nutritionals melalui melalui merek Entrasol yang peduli pada kesehatan tulang melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tumbuhkan kesadaran melindungi tulang sejak dini.

Business Unit Coordinator General Adult Nutrition Kalbe Nutritionals Boy Sinaga mengatakan, HON 2021 ini mengangkat tema “Entrasol, Love You to the Bone” dan bertujuan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya nutrisi dan olahraga tepat untuk tulang kuat yang dilakukan setiap pekan mulai 9 Oktober hingga 23 Oktober 2021.

Adapun rangkaian acara dibagi dalam beberapa fase dengan mengadakan kegiatan senam virtual seperti aerobic, line dance, dan yoga.

“Saat bertambahnya usia, gejala faktor usia seperti badan pegal, cepat lelah, tulang sendi kaku, dan berkurangnya kepadatan tulang atau osteoporosis serta sarcopenia itu semakin terasa. Oleh karenanya menjelang Hari Osteoporosis Nasional, Entrasol mengadakan rangkaian acara untuk mengedukasi tentang pentingnya menjaga kekuatan tulang lewat nutrisi dan olahraga yang tepat, sehingga walau beraktivitas di rumah saja kita bisa tetap aktif bergerak,” ucap Boy dalam keterangan pers diterima Beritasatu.com, Minggu (10/10/2021).

Boy menyebutkan, Entrasol membagi kegiatannya dalam beberapa fase dengan melakukan edukasi serta ajakan untuk aktif bergerak secara rutin untuk menjaga kesehatan tulang dan otot.

Fase Pre-HON berlangsung pada tanggal 9-17 Oktober 2021 berisi berbagai rangkaian senam virtual serta talkshow osteoporosis yang diadakan secara daring melalui aplikasi Zoom.

“Terdapat rangkaian senam virtual yang bisa diikuti masyarakat dari manapun di Indonesia, yaitu senam aerobic, line dance, dan yoga. Di setiap minggunya, Entrasol akan melakukan kelas olahraga tersebut disertai dengan talkshow,” jelas Boy.

“Jangan sampai upaya mencegah dan menangani osteoporosis terhalang karena tuntutan kondisi, pekerjaan, rutinitas, pembatasan sosial, dan sebagainya. Cukup dengan bergerak tiga puluh menit serta penuhi kebutuhan nutrisi setiap hari agar kesehatan tulang selalu terjaga,” ucapnya.

Bukan hanya nutrisi, Boy menambahkan, Entrasol juga memperkenalkan kampanye gerakan 30 Minutes Everyday sebagai upaya mengajak masyarakat untuk aktif bergerak.

“Kampanye gerakan 30 Minutes Everyday merupakan aktivitas fisik sederhana yang bisa dilakukan di rumah hanya 30 menit setiap harinya. Hal ini Entrasol lakukan demi menjaga kekuatan tulang dan otot,” paparnya.

Boy menyebutkan, berdasarkan pedoman pengendalian osteoporosis yang diterbitkan Departemen Kesehatan di seluruh dunia, 1 dari 3 perempuan dan 1 dari 5 laki-laki berusia lebih dari 50 tahun mengalami osteoporosis, serta diperkirakan 2 dari 5 penduduk Indonesia juga berisiko terkena osteoporosis. Bahkan pada 2050, pria dan wanita lebih dari 50 tahun paling berisiko untuk osteoporosis akan menjadi 1/3 dari total penduduk Indonesia.

Dokter Spesialis Ortopedi & Traumatologi Ricky Edwin Pandapotan Hutapea menjelaskan bahwa osteoporosis dapat menyerang siapa saja terutama dewasa dan lansia. Osteoporosis merupakan penyakit penurunan massa tulang yang tersembunyi atau silent disease di mana tanda dan gejalanya tidak disadari.

“Penyakit ini bisa dikatakan silent disease karena pasien biasanya tidak merasakan keluhan apapun, hingga suatu saat bisa terjadi patah tulang hingga penurunan kualitas hidup. Namun osteoporosis sebenarnya bisa ditangani melalui pola hidup sehat, konsumsi nutrisi tepat, olahraga yang sesuai, serta deteksi sedini mungkin,” ujar Ricky.

Spesialis Gizi Klinik Ida Gunawan menganjurkan masyarakat mulai memperbaiki gaya hidup dan juga pola makan. Osteoporosis dapat disebabkan salah satunya karena faktor usia, rendahnya asupan kalsium, antioksidan, dan protein, maupun kurangnya aktivitas fisik serta gaya hidup yang kurang sehat.

Pola hidup sehat harus dimulai sedini mungkin untuk mencegah osteoporosis. Sangatlah penting untuk konsumsi nutrisi yang seimbang dan tepat dan juga melakukan gaya hidup sehat, salah satunya adalah dengan tidak merokok, karena asap rokok yang merupakan radikal bebas dapat memperburuk kondisi osteoporosis.

“Konsumsilah nutrisi yang tepat dan seimbang, misalnya makan makanan yang cukup mengandung protein, vitamin dan mineral seperti kalsium, magnesium, vitamin D, serta makanan yang kaya antioksidan seperti buah zaitun.Makanan bergizi seimbang ini harus ada dalam menu harian kita setiap harinya mulai dari usia muda sampai usia lanjut,’’ ucap Ida Gunawan.

Ida menambahkan, terkait nutrisi, sebagai salah satu langkah membantu masyarakat mencegah terjadinya risiko osteoporosis seiring pertambahan usia, Entrasol Gold dilengkapi dengan Pro-Fit Formula, yaitu nutrisi tinggi kalsium dengan ekstrak buah zaitun. Hydroxytyrosol dalam ekstrak buah zaitun mampu menangkal radikal bebas dan mencegah inflamasi yang dapat memicu risiko terjadinya osteoporosis.

Sumber: BeritaSatu.com