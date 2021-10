Karantina untuk WNA di Bali dan Kepri Diawasi Satgas Daerah

Selasa, 12 Oktober 2021 | 19:26 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menyatakan warga negara asing (WNA) yang melakukan karantina di Bali dan Kepri sebagai pelaku perjalanan internasional akan diawasi oleh pihak kantor kesehatan pelabuhan/bandara dan Satgas Penanganan Covid-19 daerah setempat.

Hal ini terkait pembukaan sektor wisata di beberapa titik seperti Bali dan Kepri dan pemerintah telah melakukan simulasi dalam beberapa hari ini sebelum resmi dibuka pada 14 Oktober mendatang.

"Skrining pelaku perjalanan internasional dilakukan secara ketat dan penuh kehati-hatian. Adanya penerapan durasi karantina menjadi 5 hari didasarkan dari persyaratan administratif ketat yaitu bukti vaksinasi dosis penuh, kepemilikan asuransi kesehatan, dan bukti pemesanan akomodasi karantina. Sementara yang menjamin orang yang masuk adalah orang yang benar-benar sehat," ujar Wiku menjawab pertanyaan Beritasatu.com, dalam konferensi pers virtual, Selasa (12/10/2021).

Selain itu, pihaknya juga segera mengumumkan 18 negara asal pelaku perjalanan yang diperbolehkan masuk ke Indonesia mulai 14 Oktober 2021. Dikatakan penetapan 18 negara itu akan ditegaskan dalam Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 yang segera terbit.

BACA JUGA Pemerintah Perketat Kedatangan WNA dari Negara Potensi Penularan Tinggi

"Rincian daftar negara nantinya akan diatur dalam pembaharuan Surat Edaran Satgas yang akan dirilis segera. Mohon menunggu informasi selanjutnya," jelas dia.

Dia menjabarkan, penetapan 18 negara tersebut merupakan negara dengan risiko Covid-19 level 1 dan 2. Negara berstatus level 1 merupakan risiko rendah yaitu negara dengan jumlah kasus konfirmasi kurang dari 20 per 100.000 penduduk dengan positivity rate kurang dari 5%.

"Dan beberapa negara lain level 2 atau disebut risiko sedang, yakni negara dengan jumlah kasus konfirmasi antara 20 sampai 50 per 100.000 penduduk dengan positivity rate kurang dari 5%," ujar Wiku.

Dia menjelaskan parameter ini bukanlah ditetapkan oleh Indonesia melainkan pedoman assessment oleh badan kesehatan dunia (WHO) yaitu melihat laju penularan dan kapasitas sistem kesehatan sebuah negara.

"Perlu menjadi informasi bersama bahwa pembukaan kedatangan internasional oleh Indonesia akan dilakukan dengan hati-hati. Salah satunya dengan penetapan syarat asal kedatangan," katanya.









Perkuat Persiapan

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan, saat ini pemerintah terus memperkuat persiapan jelang pembukaan perjalanan internasional ke Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, pada 14 Oktober 2021 untuk wisatawan mancanegara (wisman).

Menparekraf menyatakan, telah dilakukan simulasi kedatangan penumpang dari luar negeri di Bandara Ngurah Rai yang diselenggarakan oleh Kemenhub, Kemenkes, AP1, Otoritas Bandara, dan dipantau oleh Pemda Bali.

“Bali masih menjadi top of mind wisman di seluruh dunia. Kami turut memantau untuk memberikan masukan. Setelah penumpang diizinkan keluar bandara dengan hasil PCR negatif, akan dikoordinasikan oleh Bali Tourism Board untuk menuju tempat karantina. Kami juga telah memperkuat persiapan dari Pre Departure Requirement hingga On arrival Requirement,” kata Sandiaga dalam keterangannya.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga telah mempersiapkan untuk beberapa bidang mulai dari penyiapan tenaga kerja pariwisata baik dari skill hingga vaksinasi. Kemudian komitmen implementasi protokol kesehatan dengan sertifikasi CHSE dan aplikasi PeduliLindungi, produk wisata berkualitas dengan penawaran aktivitas wisata yang personalized, customized, localized, dan smaller in size. Pemprov Bali merencanakan akan menyediakan 35 hotel untuk karantina dan sejumlah fasilitas penunjang tracing dan treatment di Bali.

BACA JUGA Sandiaga: Masa Karantina 5 Hari untuk WNA Belum Final

Terkait penentuan dan persetujuan negara, Kemenparekraf masih terus berkoordinasi dengan Kemenkes, Satgas Covid-19, Kemenko Marves, dan Kemenlu. Pada beberapa waktu lalu Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan telah menyampaikan 6 negara yang saat ini diperbolehkan masuk ke Tanah Air yaitu Tiongkok, Korsel, Jepang, UNi Emirat Arab (UEA), Arab Saudi, dan Selandia Baru.

“Kemenparekraf sendiri juga telah menyampaikan usulan sejumlah negara lain yang bisa disasar untuk pembukaan wisatawan mancanegara. Seperti negara yang dapat memberikan komitmen, seperti Rusia, Ukraina, dan beberapa negara di Eropa Barat sudah mengindikasikan kesiapannya. Ini masih menunggu keputusan akhir negara mana yang diperbolehkan,” katanya.

Adapun beberapa persyaratan wajib yang harus dipenuhi wisman untuk datang ke Indonesia mulai dari mendapatkan visa kunjungan singkat atau izin masuk lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, hasil negatif COVID-19 melalui tes RT-PCR yang sampelnya diambil maksimal 3x24 jam sebelum jam keberangkatan. Bukti vaksinasi lengkap, dengan dosis ke-2, berada di negara dengan kategori low-risk, asuransi kesehatan dengan nilai pertanggungan minimal US$100.000, mengunduh, dan meng-install aplikasi PeduliLindungi.

Saat on arrival requirement, wisman juga harus mengisi E-Hac via aplikasi PeduliLindungi, melaksanakan tes RT-PCR di on arrival, jika hasil negatif maka pelaku perjalanan dapat melakukan karantina sesuai ketentuan. Jika hasil positif dan tanpa gejala maka pelaku perjalanan melakukan isolasi di akomodasi masing-masing. Jika hasil positif dan bergejala, maka pelaku perjalanan melakukan karantina di faskes terdekat dari akomodasi.

BACA JUGA Luhut: Pembukaan Penerbangan Internasional Pulihkan Ekonomi Bali

Pelaku perjalanan yang positif dapat melakukan tes PCR kembali pada hari ke-5, apabila negatif dapat melakukan aktivitas di luar ruangan (karantina periode adaptasi). Apabila positif perlu mengulang siklus karantina.

“Untuk karantina sendiri, usulan karantina dipersingkat menjadi 4-5 hari namun belum final decision. Pertimbangan utama pemangkasan durasi karantina adalah hitungan inkubasi. Catatan terbaru yang saya peroleh, masa rata-rata inkubasi Covid-19 adalah 3,7 hingga 3,8 hari,” ungkap Sandiaga.

Selain Bali, hingga saat ini menurut Permenkumham 34/2021 belum diperbolehkan kunjungan untuk tujuan wisata. Bandara Sam Ratulangi dan Soekarno Hatta sampai saat ini terbuka hanya bagi pelaku perjalanan internasional dengan tujuan bisnis esensial.

“Dalam waktu dekat, Bintan akan diupayakan untuk dibuka untuk wisatawan asal Singapura dengan skema Travel Corridor Arrangement (Safe Travel Lane),” kata dia.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com