Survei Johns Hopkins: Tingkat Persepsi Masyarakat Terhadap Bahaya Covid-19 Relatif Rendah

Rabu, 13 Oktober 2021 | 22:25 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Johns Hopkins Center for Communication Programs menyatakan tingkat persepsi masyarakat Indonesia terhadap bahaya Covid-19 relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara lain.

“Kalau orang semakin rendah memandang ini ancaman bahaya, ini akan berakibat orang tersebut kemudian menjadi lengah tidak melihat Covid -19 masih berpotensi dan masih berisiko,” kata Perwakilan Johns Hopkins Center for Communication Programs, Yunita Wahyuningrum, saat diskusi daring tentang “Urgensi Percepatan Vaksinasi Kelompok Rentan, Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19”, Rabu (13/10/2021).

Sebagai informasi, dashboard survei vaksin dan perilaku Covid-19 ini merupakan kolaborasi John Hopkins dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN), University of Maryland dan Carnegie Mellon University Delphi Group.

Hasil survei dilakukan sejak bulan Mei hingga September 2021 melalui Facebook dan telah mencapai 14 juta responden dari seluruh dunia, dan data ini diperbarui dalam 2 minggu terakhir.

Menurut Yunita, tingkat kepercayaan terhadap bahaya Covid-19 ini menjadi penting untuk mengubah perilaku yang terlihat dari level normal sosial. Dalam hal ini, sebagian besar masyarakat juga merasa sudah divaksinasi, sehingga penerapan protokol kesehatan (prokes) mulai diabaikan, khususnya menjaga jarak.

Berdasarkan hasil survei, Yunita menyebutkan, 78% yakin menggunakan masker, 75% yakin hampir semua orang sudah divaksin, dan hanya 45% menjaga jarak.

“Ini masih menjadi bagian upaya kita menjadikan norma sosial karena menjaga jarak bagian dari tindakan pencegahan. Jadi ini bagaimana kita melihat norma sosial yang sekarang ini berkembang di masyarakat dan bagaimana digunakan untuk keberlanjutan perubahan perilaku yang ada,” ucapnya.

