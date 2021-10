Jaga Kesehatan Mental dengan Lebih Mencintai Diri Sendiri

Kamis, 14 Oktober 2021 | 11:50 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / RSAT

BonCabe berkolaborasi dengan Easy mengadakan talkshow bertema “Self-Love: Be Your Self, Be Original”. (Foto: Istimewa)

Tangerang, Beritasatu.com - Psikolog Melissa Yunita yang merupakan expert talent dari Ease mengatakan penting menjaga kesehatan mental, terutama bagi anak muda. Salah satu untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan mencintai diri sendiri (self love)

Menurutnya, pandemi yang masih terus berlangsung sampai saat ini, membuat banyak orang harus bisa menjaga kesehatannya. Bukan hanya kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental.

“Namun sayangnya tingkat kesadaran untuk menjaga kesehatan mental di tengah masyarakat saat ini masih sangat kurang terutama di generasi muda saat ini,” ujar Melissa dalam talkshow yang diinisiasi BonCabe bertajuk “Self-Love: Be Your Self, Be Original”, baru-baru ini.

Melissa mengemukakan, banyak hal positif yang didapatkan lewat media sosial. Untuk menjaga kebersamaan dan saling keterhubungan dengan teman dan kerabat, terutama di saat pandemi seperti sekarang ini. Tetapi sayangnya dampak media sosial tidak terbatas pada yang positif saja. Sehingga media sosial menjadi salah satu platform yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental.

Efek negatif yang bisa terbentuk lewat interaksi media sosial misalnya, membandingkan diri dengan orang lain, merasa gagal, tidak sempurna, dan akhirnya menyalahkan diri sendiri.

“Salah satu cara untuk menjaga diri dan menjaga kesehatan mental dari efek-efek negatif seperti ini adalah dengan cara mencintai diri sendiri atau biasa di sebut self-love,” tutur Melissa.

Melissa menambahkan self-love itu universal. Self-love itu tidak bisa diukur antara, kamu atau dia tapi tergantung dari diri kita masing-masing. Tetapi pada dasarnya, self-love adalah tindakan menghargai dan mencintai diri kita sendiri.

Hal senada disampaikan Marchella FP penulis buku “Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini” (NKCTHI). Ia menyebutkan betapa pentingnya mencintai diri sendiri, dan menghindari perasaan insecure atau overthinking karena bisa berdampak pada kesehatan mental.

Belajar mencintai diri sendiri dimulai dengan memaafkan semua luka dan keburukan di masa lalu, bukan hanya kepada manusia, tapi bisa bentuk apa pun.

“Semakin kita membenci apa pun yang ada di luar sana dan tidak bisa berdamai dengan itu, maka kamu tidak akan bisa mencintai diri kamu sendiri ,” ujar Marchella.

“Menyenangkan hati semua orang itu bukan bagian dari tugas kita, yang menjadi tugas kita adalah bisa berdamai dengan kekurangan diri sendiri dan tetap tumbuh menjadi versi terbaikmu,” tambah Marchella.

BACA JUGA WHO: Dunia Abaikan Kesehatan Mental saat Pandemi

Sebelumnya Direktur Utama PT Kobe Boga Utama Dipa Agung Utomo pemilik merek BonCabe dalam sambutannya mengatakan, pihaknya berkolaborasi dengan Ease, sebuah komunitas peduli kesehatan mental, untuk mengkampanyekan pentingnya menjaga Kesehatan mental, terutama bagi anak muda.

“Kolaborasi ini adalah bentuk kepedulian kami sebagai brand yang saat ini produknya banyak dikonsumsi oleh anak-anak muda. Situasi pandemi pasti semakin meningkatkan kesulitan yang dihadapi anak muda saat ini,’ ujar Dipa.

Ditambahkan kolaborasi dengan Easy ini untuk memberikan pemahaman kepada anak muda agar bisa menghilangkan pola pikir negatif yang yang dapat berdampak pada kesehatan mental, dan belajar untuk lebih mencintai diri sendiri.

Hal ini menurutnya selaras dengan tema talkshow yang diangkat BonCabe dan Ease yaitu “Self-Love: Be Your Self, Be Original”.

“Kami berharap lewat acara ini, bisa membantu meningkatkan awareness mengenai pentingnya self care & self love bagi anak muda, dan lebih banyak lagi masyarakat yang peduli terhadap isu kesehatan mental,” pungkas Dipa.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com