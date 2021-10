Satgas: Waspadai Potensi Penularan Covid-19

Minggu, 17 Oktober 2021 | 20:39 WIB

Hendro D Situmorang

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito meminta kewaspadaan terhadap potensi penularan Covid-19 harus selalu dijaga, meski di dalam masa kasus yang melandai.

Imbauan ini ditegaskan karena tiga hari berturut-turut kasus aktif Covid-19 DKI Jakarta mengalami kenaikan meski tidak signifikan. Ditambah pembukaan gerai Subway di Cilandak Town Square (Citos), menyebabkan perilaku kerumunan yang akhirnya membuat pihak Satpol PP melayangkan surat teguran kepada pemilik gerai.

"Masyarakat dan pemerintah harus membiasakan membaca data dan situasi untuk menentukan pengendalian aktivitasnya baik secara individual ataupun kolektif/komunitas. Tanggung jawab tersebut harus dipikul bersama," katanya ketika dihubungi Beritasatu.com, Minggu (17/10/2021).

Wiku menegaskan, setiap fasilitas publik harus memiliki Satgas protokol kesehatan 3M yang selalu menegakkan kedisiplinan prokes di fasilitasnya masing-masing, termasuk area perbelanjaan (mal), tempat bekerja dan lainnya sesuai SE Satgas 19/2021.

"Kembali kami tegaskan bahwa pemerintah memberikan izin pembukaan sektor jika kondisi kasus di sekitar daerah penyelenggaraan acara terkendali. Selain itu, harus ada komitmen penyelenggara serta kesiapan yang matang sebelum kegiatan beroperasi kembali. Termasuk telah terbentuknya panitia khusus atau Satgas yang berdedikasi khusus mengawasi kepatuhan protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung," ungkap dia.

Sebagai bentuk kehati-hatian, lanjut Wiku, rincian pengaturan tiap-tiap jenis kegiatan sudah ditetapkan di Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No 43 untuk Wilayah Jawa - Bali dan No 44/2021 untuk wilayah non Jawa - Bali. Di dalamnya telah diatur pengaturan kapasitas tata kelola kegiatan maupun tambahan pengaturan lainnya yang dapat dipedomani sesuai level daerah per kabupaten/kota.

Pemerintah daerah setempat diharapkan dapat memanfaatkan waktu evaluasi PPKM per 2 mingguan, untuk melakukan sosialisasi semasif mungkin agar masyarakat dapat mengetahui betul perkembangan kebijakan yang sedang berlaku.

Untuk itu, pada prinsipnya apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah berusaha mewadahi masyarakat agar tetap produktif namun tetap aman Covid-19.

"Asalkan seluruh elemen berkomitmen menjalankan protokol kesehatan secara kolektif. Selain itu juga upaya testing dan tracing tetap dilakukan tanpa ada pengendoran," tutup Wiku.

