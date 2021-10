ArwudaHealth: Ini 15 Strategi Hadapi Gelombang Ketiga Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021 | 16:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam beberapa pekan terakhir, perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia menunjukkan tren perbaikan. Namun di tengah kabar baik ini, beberapa pakar berpendapat bahwa pada bulan Desember 2021 hingga Februari 2022 mendatang, diperkirakan akan terjadi lonjakan kasus. Hal ini bisa diprediksi dengan melihat melonjaknya mobilitas masyarakat di akhir tahun saat menjelang libur Natal dan Tahun Baru.

Saat menjadi pembicara utama dalam sebuah Seminar berjudul Strategi Perusahaan Padat Karya Menghadapi Covid-19 Gelombang Ketiga di Jakarta Selasa 19 Oktober 2021, di Novotel Karawang Hotel, Karawang, Selasa (19/10/2021). Salah satu pendiri ArwudaHealth, Sony Subrata, menjelaskan 15 strategi mengantisipasi dan memitigasi gelombang ketiga Covid-19 di Indonesia. Turut hadir para pembicara dalam acara tersebut antara lain, dr. Vita Yunita Sutanto selaku praktisi kesehatan dari ICS Medika Lestari, dr. Erwin Setiawan perwakilan dari PT Biofarma dan Husor Radjagukguk dari forum HR Rembug.

Strategi ini disusun berdasarkan berbagai rekomendasi dari World Health Organizarion (WHO), Centers for Desease Control and Prevention (CDC), American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning (ASHRAE) dan Accupational Health and Safety Management, International Organization for Standardization (ISO/PAS 45005:2020).

Menurut Sony, 15 strategi tersebut diawali dengan 10 upaya preventif, yaitu diadakannya audit area, fasilitas dan disiplin kerja, optimalisasi thermal face recognition, peningkatan frekuensi swab antigen, pengadaan tes PCR secara strategis. "Selain itu standarisasi dan frekuensi pengunaan masker, penambahan filtrasi HEPA di area kerja, aksesabilitas terhadap nutrisi dan vitamin yang spesifik, perlindungan asuransi khusus Covid-19, persiapan vaksinasi ketiga, dan pemanfaatan integrator layanan kesehatan," kata Sony dikutip dalam keterangan tertulisnya.

Sony menambahkan, dilanjutkan dengan lima strategi kuratif yang meliputi persiapan program isolasi mandiri (isoman), aksesabilitas terhadap obat Covid-19, ketersediaan ruang ICU, penyediaan oxygen concentrator dan kesiapan tenaga kesehatan yang profesional. “Kita sudah belajar banyak dari gelombang kedua di bulan Juli lalu. Jadi, di akhir tahun ini dan awal tahun depan, kita sudah bisa membayangkan betapa rumitnya permasalahan ketika sebuah perusahaan padat karya mengalami outbreak di area kerjanya," ujar Sony Subrata.

Menurut dia, kesulitan mencari obat Covid-19 sampai ketidaktersediaan ruang ICU adalah suatu kenyataan yang dihadapi bersama ketika itu. "Bukan saja masalahnya terjadi dari sisi pekerja, tapi juga dampaknya sangat besar terhadap produktivitas perusahaan padat karya," lanjut pria lulusan dari New South Wales University di Australia.

Lebih lanjut Sony mengungkapkan, berbagai upaya preventif dan kuratif sudah harus dipersiapkan mulai sekarang. Namun Sony mengingatkan, perusahaan padat karya akan membutuhkan kehadiran sebuah integrator yang bisa merajut puluhan pihak penyedia layanan kesehatan. Mulai perusahaan di bidang tata udara, tenaga kesehatan spesialis sampai penyedia vaksin dan polis asuransi yang khusus Covid-19.

Oleh karena itu Sony Subrata menyebut bahwa, ArwudaHealth akan memberikan solusi yang menyederhanakan proses pencegahan dan penanganan kasus Covid-19 di kalangan pekerja, khususnya bagi perusahaan padat karya yang memiliki ratusan atau ribuan karyawan. Menurut Sony, dengan Rp 20.000 rupiah setiap bulan untuk setiap karyawan, mereka akan dimonitor oleh sistem teknologi tinggi maupun tim dari ArwudaHealth untuk mengantisipasi probabilitas penyebaran Covid-19 di area kerja.

Sebagai informasi, ArwudaHealth yang berbasis di Jakarta memiliki akses ke berbagai perusahaan layanan kesehatan dari berbagai sektor dan spesialisasi yang relevan dalam konteks pencegahan dan penanganan Covid-19.

