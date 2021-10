Thailand Setop Penggunaan Vaksin Sinovac, Kemenkes: Tiap Negara Punya Pertimbangan Berbeda

Selasa, 19 Oktober 2021 | 22:25 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi mengatakan, meski Thailand menghentikan penggunaan vaksin Sinovac untuk program vaksinasi di negaranya tidak akan berpengaruh untuk Indonesia. Pasalnya, setiap negara punya petimbangan masing-masing.

“Kita enggak ada masalah ya, maksudnya buat kita adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan. Setiap negara punya pertimbangan masing-masing,” kata Nadia saat dihubungi Beritasatu.com, Selasa (19/10/2021).

Nadia mengatakan, hal terpenting dari program vaksinasi Indonesia saat ini adalah menyelamatkan warga Indonesia dengan percepatan cakupan vaksinasi.

BACA JUGA Indonesia Kembali Dapatkan 2 Juta Dosis Vaksin Sinovac

Selain itu, Nadia mengatakan, Indonesia harus melakukan vaksinasi terhadap 208 juta populasi dan membutuhkan 426 juta dosis vaksin. Tentu tidak mungkin dipenuhi oleh satu jenis produsen vaksin, tetapi membutuhkan banyak.

Selanjutnya, Nadia menegaskan, jika dilihat dari sisi keamanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI) sudah mengkaji penggunaan vaksin Sinovac. Selain itu, WHO sudah memasukan izin penggunaan darurat atau Emergency Use listing (EUL) dari World Health Organization (WHO) untuk vaksin Sinovac.

BACA JUGA Jokowi Tegaskan Vaksinasi Beri Proteksi Masyarakat dari Covid-19

Adapun UEL ini sama dengan izin Emergency Use Authorization(EUA) BPOM.

“Sinovac sudah mendapatkan EUL dari WHO, artinya vaksin tersebut sama dengan vaksin merek lain. Jadi tidak ada masalah, yang penting kita tahu semua vaksin sama baiknya dan setiap negara berhak punya pertimbangan sendiri-sendiri,’ ucapnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com