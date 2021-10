Hidup Sehat Berdampingan dengan Covid-19 di Era Normal yang Baru

Moderator - Head of Health Product Marketing and Service Development Allianz Life Indonesia, Sukarno (kiri atas); dr. Lula Kamal, sebagai pemerhati kesehatan, public figure, dan Tim Komunikasi Publik Satgas Penanganan Covid-19 (kanan atas); dan Head of Employee Benefits Allianz Life Indonesia, Nicolaus Satya Bharata (bawah) dalam acara Webinar Kesehatan “Mungkinkah Kita Hidup Berdampingan dengan Covid-19?” pada 21 Oktober 2021. (Foto: Istimewa)