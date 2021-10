Lacak 20 Variasi Varian Delta, WHO Sebut AY.42 Perlu Jadi Perhatian

Jumat, 22 Oktober 2021 | 15:45 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

Virus Corona (Foto: Global Look Press)

New York, Beritasatu.com - Badan kesehatan PBB (WHO) saat ini melacak 20 variasi varian delta. Menurut Maria Van Kerkhove, pimpinan teknis WHO untuk Covid-19, salah satu variannya AY.42 menjadi yang harus diperhatikan.

“Delta dominan, tetapi delta juga berkembang,” katanya, seraya menambahkan, bahwa semakin banyak virus beredar, semakin besar peluangnya untuk bermutasi.

Di AS, varian delta menyumbang hampir semua kasus Covid-19. Sementara varian delta plus yang lebih baru telah terlihat di negara itu,tetapi itu belum menjadi perhatian, kata pejabat kesehatan.

BACA JUGA Soal Subvarian Delta AY42, Begini Kata Pakar

Para ilmuwan sedang memantau varian terkait delta, yang dikenal sebagai AY.42, untuk melihat apakah itu mungkin menyebar lebih mudah atau lebih mematikan daripada versi virus corona sebelumnya. Dalam sebuah laporan baru-baru ini, pejabat Inggris mengatakan varian ini menempati 6% dari semua kasus Covid-19 yang dianalisis di negara itu dan meningkat

Varian ini memiliki dua mutasi pada lonjakan protein, yang membantu virus corona menyerang sel-sel tubuh. Perubahan ini juga terlihat pada versi lain dari virus sejak pandemi dimulai, tetapi belum terlalu jauh, kata Francois Balloux, direktur Institut Genetika di University College London.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: APNews