Menkeu: Indonesia Masih Perlu Berjuang Kejar Target Herd Immunity

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah masih berupaya untuk mempercepat target vaksinasi untuk mengejar target kekebalan kelompok atau herd immunity 70% dari total populasi hingga akhir tahun.

“Artinya kita harus memvaksin sekitar 2,5 juta vaksinasi per hari adalah angka yang sangat besar, dan tentunya juga menantang di tengah situasi geografis Indonesia,” tuturnya dalam the 7th IIMEFC & The 13th ICIEf, Selasa (26/10/2021).

Ia menjelaskan bahwa vaksinasi merupakan kunci pemulihan ekonomi Indonesia, di samping penerapan protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru. Pasalnya apabila Covid-19 terkendali maka aktivitas kegiatan sosial, keagamaan dan ekonomi dapat kembali pulih.

Oleh karena itu, untuk mengejar target vaksinasi, maka sinergi dan koordinasi akan terus diperkuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Tapi inilah tantangan yang akan terus berlanjut di Indonesia dan mixed (kebijakan) dengan upaya dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” tuturnya.

Adapun berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 23 Oktober 2021, Indonesia masuk posisi keenam sebagai negara dengan jumlah vaksinasi 1 dan komplit terbanyak di dunia atau sudah mencapai 180,54 juta.

Dengan rincian untuk vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 112,27 juta dan atau 41,55% populasi, untuk dosis kedua 67,17 juta atau 24,86% dari populasi. Sementara yang lakukan booster 1,10 juta atau 0,41% dari populasi.

Ekonomi Pulih

Lebih lanjut, Menkeu mengatakan strategi pemerintah dalam mengelola dan mengendalikan pandemi Covid-19 varian delta sangat efektif . Hal ini berimplikasi positif terhadap geliat kinerja ekonomi Indonesia yang berangsur membaik sejak akhir Agustus.

“Alhamdulillah ekonomi Indonesia sekarang juga menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Karena kemampuan mengelola tren peningkatan covid-19 Delta Varian dalam waktu yang sangat efektif dan relatif singkat, Indonesia, dapat menyaksikan sekarang normalisasi aktivitas,” tuturnya.

Pemulihan ekonomi juga tercermin dari capaian pertumbuhan ekonomi kuartal II mencapai 7,07% yoy. Capaian ini, kata Sri sudah melampaui tingkat sebelum terjadi Covid-19 dan perbaikan ini didorong oleh beragam pemulihan dari sisi konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, serta sisi eksternal seperti ekspor.

Dengan demikian, Menkeu berkomitmen akan memastikan semua kebijakan yang dilakukan pemerintah diarahkan untuk penanganan pandemi Covid-19 khususnya mengatasi tantangan kesehatan.

