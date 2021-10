Cegah Coronasomnia, Ini Cara Mendapatkan Kualitas Tidur yang Baik

Selasa, 26 Oktober 2021 | 15:15 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemi covid-19 yang tak kunjung berakhir tentunya membuat cemas dan dapat memengaruhi kualitas tidur. Jika pada malam hari mengalami gangguan tidur selama pandemi ini, mungkin Anda terkena Coronasomnia.

Coronasomnia merupakan istilah baru yang dikeluarkan para ahli untuk menggambarkan gangguan sulit tidur seseorang atau insomnia di masa pandemi covid-19.

Munculnya coronasomnia ditandai dengan peningkatan gangguan tidur selama pandemi, serta gejala kecemasan, depresi dan stres.

BACA JUGA Selimut Berat Diyakini Atasi Masalah Kesulitan Tidur

Beberapa penyebab coronasomnia antara lain kondisi ekonomi buruk, stres emosional, jauh dari keluarga, dan ketakutan kehilang pekerjaan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) di masa pandemi.

Dilansir National Center for Biotechnology Information (NCBI), Selasa (26/10/2021), jurnal The Paper by Lin and Colleagues melaporkan, tingkat insomnia di Tiongkok meningkat sebanyak 20% selama pandemi. Posisi selanjutnya disusul stres akut 15,8%, kecemasan 18,5% dan depresi 24,5%.

Studi lain dari Amerika Serikat (AS) mengungkapkan, orang-orang lebih banyak menghabiskan tidur di siang hari ketimbang malam hari. Kebanyakan orang memundurkan waktu tidur dan bangun mereka selama 39-64 menit. Akibatnya tidur pun terganggu.

BACA JUGA Insomnia Meningkat pada Masa Pandemi

Lalu bagaimana cara mengatasi Coronasomnia dan mendapatkan kualitas tidur yang baik? Berikut empat tips mudah yang bisa diterapkan untuk mencegah coronasomnia.

1. Hindari tidur siang terlalu lama. Tidur siang singkat 20-30 menit dapat menyegarkan dan memberi energi, tetapi jika terlalu lama dapat menyebabkan gangguan tidur di waktu malam.

2. Pastikan untuk mendapatkan sinar matahari cukup. Anda bisa berjemur atau paling tidak keluar dekat jendela untuk mendapatkan cahaya matahari. Sinar matahari dapat mengatur ritme tidur menjadi teratur.

3. Jadikan kamar lebih gelap, tenang dan sejuk. Tentu suasana kamar yang baik dapat berdampak pada kualitas tidur yang baik juga.

4. Jangan lupa bersihkan kamar sebelum beristirahat, terutama kertas kerja dan komputer agar tidak stres.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com