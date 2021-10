Eka Hospital Raih Penghargaan “The Most Innovative Hospital 2021”

Kamis, 28 Oktober 2021 | 15:19 WIB

Eka Hospital meraih penghargaan "The Most Innovative Hospital 2021" dalam ajang CNBC Awards 2021 yang diselenggarakan oleh CNBC Indonesia pada 27 Oktober 2021. (Foto: Istimewa)

Tangerang Selatan – Eka Hospital meraih penghargaan “The Most Innovative Hospital 2021" pada Kategori The Best Healthcare Companies dalam ajang CNBC Awards 2021 yang diselenggarakan CNBC Indonesia pada 27 Oktober 2021.

Di tengah pandemi, inovasi menjadi penting bagi sebuah perusahaan untuk bertahan dan berkembang. Eka Hospital menjadi salah satu rumah sakit (RS) di Indonesia yang mendorong pemanfaatan teknologi dalam menangani pasien. Mulai dari penerapan electronic medical record (EMR) menyeluruh dan terintegrasi.

Dengan EMR, seluruh data pasien tersimpan secara elektronik sehingga memudahkan dalam analisis informasi medis guna meningkatkan kecepatan dan ketepatan diagnosa. Eka Hospital berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang selama ini sudah memercayakan pelayanan kesehatannya kepada Eka Hospital Grup, yang tersedia di BSD, Pekanbaru, Cibubur, Bekasi.

“Semoga dengan diterimanya penghargaan ini, Eka Hospital akan semakin baik dalam melayani pasien-pasien di seluruh Indonesia dan terus melakukan inovasi dalam bidang pelayanan kesehatan maupun teknologi kedokteran,” kata drg Rina Setiawati, Chief Operating Officer Eka Hospital Grup, dalam sambutannya saat menerima penghargaan.

Eka Hospital telah memiliki teknologi berkelas dunia berupa robot navigasi untuk operasi tulang belakang yang pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. Eka Hospital juga akan menghadirkan teknologi cryo ablation untuk penanganan jantung aritmia dengan gangguan atrial fibrilasi dan IORT (Intra Operative Radiation Therapy) pertama di Indonesia untuk penanganan kanker terpadu.

Pencapaian lain yang sudah dilakukan Eka Hospital antara lain, operasi skoliosis minim sayatan pertama di Indonesia, tindakan aterektomi (penghilangan plak) dengan teknologi JetStream pertama di Indonesia, pemasangan alat pacu jantung atau pacemaker terkecil di dunia, ratusan tindakan ablasi jantung dengan teknologi 3D mapping dan konvensional.

Managing Director Sinar Mas Saleh Husin mengatakan, rumah sakit sudah seharusnya memberikan layanan kemudahan dan kenyamanan bagi pasien dan keluarganya. Peningkatan inilah yang terus dilakukan Eka Hospital dengan mengedepankan tenaga ahli dan teknologi.

"Inovasi yang dilakukan Eka Hospital sejalan dengan nilai-nilai yang dianut Sinar Mas. Ini akan terus kami lakukan karena perkembangan teknologi sangat memungkinkan kita melakukan yang terbaik untuk kemanusiaan. Tentu saja didukung dengan tenaga profesional yang handal," ujar Saleh Husin.

Namun kemajuan teknologi kesehatan harus didukung dengan sumber daya manusia yang mumpuni, yaitu dokter-dokter yang memiliki keahlian terbaik dibidangnya. Oleh sebab itu, Eka Hospital bersama para guru besar dan profesor dibidang kedokteran membangun Center of Excellence yang bertujuan terus menghadirkan inovasi bagi pelayanan kesehatan di Indonesia.

