Epidemiolog Ingatkan Varian AY.4.2 Harus Jadi Perhatian Serius

Jumat, 29 Oktober 2021 | 07:49 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University, Australia, Dicky Budiman mengatakan, varian AY.4.2 atau varian Delta Plus harus menjadi perhatian serius. Pasalnya, sejak ditemukan Juli 2021, terjadi peningkatan kasus yang signifikan per minggu.

Dicky menyebutkan, Pemerintah Inggris saat ini telah memasukan varian Delta Plus termasuk AY.42 ini sebagai variant Under Investigation atau dalam penyelidikan, karena pertumbuhannya begitu cepat di tengah dominasi dari penularan Delta varian itu sendiri.

Diketahui, sejak kasus pertama terdeteksi di Juli 2021 dan saat ini sudah ada 15.120 kasus di yang dikaitkan dengan sub varian atau Delta plus ini dan tersebar di Inggris.

Berdasarkan data epidemiolog, penularan terjadi di Inggris ini sejak Juli hingga awal Oktober 2021 dari 3,8% hingga mencapai 5%. Data ini, kata Dicky, menunjukkan bahwa varian Delta Plus atau AY.4.2 bisa berkompetisi dengan Delta.

BACA JUGA Varian AY.4.2 Miliki Gejala Serupa dengan Delta

“Ini artinya di tengah fakta bahwa Delta itu sudah sangat amat cepat menular, ada satu varian baru yang bisa mengalahkan dominasi itu dengan lebih meningkat ini menjadi catatan serius dan berpotensi menjadi ancaman untuk Indonesia bisa mengalami situasi yang juga serius seperti gelombang kedua kemarin ketika varian ini masuk,” kata Dicky saat dihubungi Beritasatu.com, Jumat (29/10/2021).

Selain penularan cepat, Dicky menyebutkan, pertumbuhan dari varian Delta Plus mencapai 17% lebih tinggi dari pada varian Delta. Selain itu, penularan dalam keluarga atau rumah tangga potensi menginfeksi anggota keluarga lain 12% lebih menular dibandingkan varian Delta. Pasalnya, secara data epidemiologis sejak Juli 2021 hingga saat ini penularan tidak terkait dengan perjalanan. Artinya ini penularan komunitas levelnya di Inggris sendiri dan dari pola yang saya amati, bukan cuma Indonesia,

“Sangat serius dan penting untuk dicatat, saat ini masih terus dilakukan riset, bagaimana potensi dan dampak dari vaksin dalam merespons sub varian termasuk dampak pada anak. Ini masih dalam tahap riset,” ucapnya.

Selanjutnya, Dicky menyebutkan, varian AY.4.2 sudah terdeteksi di 33 negara yang memiliki cakupan surveillance genomics memadai. Misalnya, Inggris negara pertama menemukan kasus tersebut. Padahal, Inggris termasuk negara dengan laju vaksinasi sangat baik, namun karena strategi kesehatan masyarakat yang masih lemah membuat masyarakat mudah terinfeksi.

BACA JUGA Inggris Sebut Subvarian Delta AY.42 Kemungkinan Lebih Menular

“Ketika mudah terinfeksi maka potensi menyebar varian dan melahirkan varian sangat besar. Meski, upaya 3T (testing, tracing, treatment) Inggris jauh lebih baik dari Indonesia. Inggris adalah salah satu negara di dunia yang paling bagus surveillance genomics-nya,” kata Dicky.

Berkaca penularan di 33 negara yang memiliki surveillance genomics sangat memadai, Dicky berharap varian AY.4.2 belum masuk ke Indonesia. Untuk itu, ia menyarankan agar pemerintah memperkuat pemeriksaan atau skrining di pintu masuk negara secara ketat.

Adapun syaratnya, karantina bagi pelaku perjalanan internasional 7 hari, pelaku perjalanan harus berasal dari negara berada di level 1 dan 2 transmisi kasus standar WHO, telah mendapat vaksin dosis lengkap, hasil PCR negatif 3 hari sebelum perjalanan dan negatif saat kedatangan.

“Persyaratan itu harus menjadi keharusan, karantina harus 7 hari karantina supaya enggak bobol. Riset menyebutkan kalau hanya 5 hari menunjukan 25% potensi bobolnya jadi enggak cukup hanya 5 hari,” ucapnya.

Selain itu, Dicky juga menuturkan, upaya 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan), 3T, vaksinasi serta surveillance genomics harus ditingkatkan sebagai strategi mengatisipasi ancaman gelombanga ketiga.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com