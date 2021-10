Pakar: Kunci Pengendalian Kanker Payudara Adalah Skrining

Sabtu, 30 Oktober 2021 | 13:23 WIB

Maria Fatima Bona / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Instalasi Deteksi Dini dan Proteksi Kesehatan dari RS Kanker Dharmais Bob Andinata mengatakan, kunci keberhasilan program pengendalian kanker payudara adalah skrining yang diikuti dengan pengobatan yang optimal.

Ia menyebutkan, berdasarkan laporan WHO tahun 2004 bahwa lebih dari 50% perempuan yang terdiagnosa kanker tidak pernah melakukan skrining.

“Skrining merupakan upaya untuk menemukan suatu kondisi penyakit pada individu sehat tanpa gejala menggunakan pemeriksaan yang dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Sedangkan deteksi dini adalah suatu upaya menemukan penyakit sedini mungkin pada individu dengan gejala sehingga tingkat keberhasilan terapi lebih optimal,” kata Bob pada virtual talkshow mengenai skrining dan deteksi dini dengan tema “Kenali dan Hadapi Kanker Payudara”, Kamis (28/10/2021).

Berdasarkan keterangan pers diterima Beritasatu.com, Jumat (29/10/2021). Bob menjelaskan tentang beberapa cara diagnosis kanker payudara, yakni; pemeriksaan payudara sendiri (sadari), pemeriksaan payudara klinis (Sadanis) oleh dokter, pemeriksaan radiologi atau mammografi dan biopsi tanpa pembedahan.

“Dengan skrining dan deteksi dini kanker payudara dapat disembuhkan. Pentingnya melakukan deteksi dini kanker payudara karena semakin dini kanker payudara terdeteksi, makin banyak pilihan terapi, makin tinggi angka kesembuhan, semakin rendah total biayanya,” ucapnya.

Ia menyebutkan, payudara merupakan organ berupa kelenjar yang terdapat pada dada, terdiri atas kelenjar dan saluran susu, lemak, saraf, pembuluh darah serta jaringan penunjang lainnya.

Untuk itu, kanker perlu dibedakan dengan tumor. Secara umum, tumor adalah benjolan yang dapat disebabkan oleh peradangan, metabolik atau neoplasma atau pertumbuhan sel-sel baru. Sedangkan, tumor dapat bersifat jinak maupun ganas.

“Tumor ganas inilah yang disebut sebagai kanker. Penyebab dari kanker payudara belum diketahui secara pasti. Namun, beberapa literatur menyebutkan ada beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan angka kejadian kanker payudara,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, kegiatan virtual ini diselenggarakan Yayasan Kanker Payudara Indonesia (YKPI) dalam rangka bulan peduli kanker payudara internasional.

Ketua YKPI Linda Agum Gumelar mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW)

Provinsi Sumatera Barat, BKOW Provinsi Lampung, Rumah Sakit Kanker Dharmais, Peraboi dan Instalasi Deteksi Dini Kanker dan Promosi Kesehatan RS Kanker Dharmais

Dikatakannya, penyakit kanker merupakan salah satu penyebab kematian yang tinggi di dunia dan di Indonesia harus menjadi perhatian. Berdasarkan Globocan 2020, kejadian baru kanker payudara di dunia meningkat menjadi 19,2 juta dengan tingkat kematian sebanyak 9,9 juta,

Sementara kasus kanker payudara di seluruh dunia menempati urutan pertama kejadian kanker dengan sekitar 2,3 juta kasus baru dan 680.000 kematian.

Di kawasan Asia Tenggara, terdapat 159.000 kasus baru kanker payudara dengan tingkat kematian sebanyak hampir 59.000 jiwa. Sementara di Indonesia sendiri, tingkat kasus baru kanker payudara mendekati 68.000 dengan tingkat kematian lebih dari 22.000 jiwa karena 70% datang dalam keadaan stadium lanjut.

“Kejadian ini bisa terjadi karena berbagai hal apakah karena keterlambatan berobat dari sisi pasien seperti patient delay atau keterlambatan dari penyedia layanan atau provider delay, misalnya dari sisi tenaga medis, sarana dan prasarana,” ucapnya.

Ia menyebutkan, mengenali apa dan bagaimana kanker payudara serta terapi apa saja yang harus dijalani akan memudahkan pasien dan keluarganya dalam menghadapi penyakit yang mayoritas menimpa kaum perempuan.

Linda berharap dengan mengetahui dan melakukan secara rutin skrining dalam bentuk sadari dan sadanis akan membantu untuk mencegah terjadinya kanker payudara stadium lanjut.

“Kami berharap melalui organisasi BKOW menjadi kepanjangan tangan untuk meneruskan informasi tentang pentingnya skrining dan deteksi dini kanker payudara kepada masyarakat luas khususnya kaum perempuan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum BKOW Sumatera Barat, Fitria Amalia Audy mengatakan, untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan pengendalian kanker payudara di Sumatera Barat perlu adanya upaya masif yang dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat dan organisasi masyarakat seperti BKOW dan GOW.

“BKOW dan GOW perlu mengkampanyekan pentingnya kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini kanker payudara dan mengajak semua pihak untuk menjalankan perannya masing-masing dalam mengurangi beban akibat penyakit kanker payudara,” ucapnya.

Ia menambahkan, sub tema peringatan kanker sedunia tahun 2021 adalah “Together, all our action matter” bertujuan untuk mengingatkan, mendorong dan mengajak semua pihak terkait, melakukan kampanye perang melawan kanker, guna mengurangi beban akibat kanker payudara, serta melakukan upaya pencegahan dan penanganan kanker payudara.

Dikatakannya, pengendalian kanker payudara harus dilakukan secara terintegrasi dan menyeluruh melibatkan lintas program, lintas sektor, profesi, institusi, LSM, masyarakat dan swasta.

