Syarat Moda Transportasi, Epidemiolog: Rapid Antigen Lebih Efektif

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah berencana memperluas syarat swab tes Polymerase Chain Reaction (PCR) Covid-19untuk semua moda transportasi.

Menyikapi munculnya aturan tersebut, epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University, Australia, Dicky Budiman mengatakan bahwa rapid Antigen lebih efektif diterapkan sebagai persyaratan pelaku perjalanan.

Ia menyebutkan, untuk strategi public health atau kesehatan masyarakat sejak September tahun lalu, WHO sudah merekomendasikan rapid Antigen karena terbukti 97% efektivitasnya jika dibandingkan dengan swab tes PCR.

“Sensitivitas keseluruhan tes Antigen dibandingkan PCR hasilnya sensitivitas jika menular 97%. Ini membuktikan bahwa tes cepat rapid Antigen adalah alat kesehatan masyarakat yang sangat baik untuk mengidentifikasi dengan cepat hampir semua orang yang saat ini terinfeksi dan perlu diisolasi. Itu sebabnya saya usulkan tetap pakai rapid Antigen untuk penerbangan domestik dan/atau perjalanan dalam negeri,” kata Dicky saat dihubungi Beritasatu.com, Sabtu (30/10/2021).

Menurut Dicky, ada kesalahan pemahaman tentang testing untuk kesehatan masyarakat dan testing sebagai alat diagnosa penyakit. Dalam hal ini, testing tujuan untuk kesehatan masyarakat artinya dilakukan untuk memastikan orang yang membawa virus seperti Covid-19 ini agar bisa dideteksi dengan cepat. Dengan begitu, tidak bisa menularkan ke orang lain karena segera diisolasi dan karantina.

Ia juga menuturkan, rapid Antigen ini dapat lebih efektif digunakan karena mempertimbangkan cost effective atau biaya yang efektif. Mulai dari harga yang relatif lebih murah dan dijangkau oleh semua pihak dan lebih cepat mengetahui pemeriksaannya.

“Untuk mendeteksi ini harus cepat dan segera dilakukan tindakan selanjutnya yakni tracing, isolasi dan karantina. Itu bedanya rapid Antigen dan swab tes PCR,” ucapnya.

“Jadi kalau mau melakukan public health di moda transportasi ini, ya bisa saja tetapi harus mencari yang cepat dan murah serta efektif yaitu rapid Antigen. Kalau menggunakan swab tes PCR tidak efektif,” sambungnya.

Terkait harga, Dicky menuturkan, berdasarkan riset dilakukan oleh The LANCET Public Health di Amerika Serikat menetapkan harga swab tes PCR yang cost effective adalah 5 Dolar AS untuk warga AS. Untuk itu, Dicky mengatakan, harga untuk masyarakat Indonesia tentu harus lebih murah dari ditetapkan AS.

“Asumsi suatu riset dibuat dengan perhitungan, bukan asal dikira-kira. artinya kalau warga Amerika Serikat saja asumsinya segitu (5 USD) apalagi untuk warga kita,” ucapnya.

Dicky menegaskan, pertimbangan dasar membayar swab tes PCR harus berdasarkan harga terbawah karena sifat tes Covid-19 dilakukan berulang sehingga ongkos yang mahal sangat memberatkan masyarakat.

“Swab tes PCR ini memang gold standard, tetapi mahal dan reagennya masih impor sehingga tidak cost effective. Karena cost effective ini bukan hanya tentang harga saja, tetapi memerlukan laboratorium dan SDM tertentu,” pungkasnya.

