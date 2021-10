Untuk Jus Sayur dan Buah, Kuvings Pertahankan Kandungan Nutrisi

Sabtu, 30 Oktober 2021 | 23:01 WIB

Kuvings whole slow juicer B1700 Phantom Black menggunakan ULTEM yakni bahan material yang aman, tahan lama, eco-friendly (Foto: KUvings)

Jakarta, Beritasatu.com- Jus terbaik ialah jus yang masih memiliki nutrisi yang utuh dari sayur dan buah. Namun bagaimana cara membuat jus dengan kandungan enzim dan nutrisi yang utuh? Teknologi Kuvings dapat mengekstrak sayur dan buah secara perlahan.

Kuvings whole slow juicer B1700 Phantom Black menggunakan ULTEM yakni bahan material yang aman, tahan lama, eco-friendly dan BpA-free biasa digunakan untuk pesawat dan peralatan medis agar menghasilkan kekuatan maksimal ketika mengolah buah dan sayuran.

“Masa depan kita bergantung pada pilihan gaya hidup yang kita buat hari ini. Kami ingin produk kami membawa kesehatan yang lebih baik kepada setiap konsumen. Sebagai produsen slow juicer dan blender vakum terbaik, kami ingin menjadi bagian dari kesejahteraan, kesehatan, dan kebahagiaan dari seluruh konsumen,” kata Kim Jong Boo, CEO Kuvings dalam siaran pers Sabtu (30/10/2021).

Dengan teknologi secanggih itu Hasil dari Kuvings dalam bentuk cold press juice tanpa ampas, dan fungsinya tidak hanya untuk membuat jus dan smoothies, namun juga sorbet (es krim dari jus buah asli), hingga susu kacang.

Keunggulan lain dari Kuvings dibandingkan slow juicer lainnya ialah feeding tube untuk memasukkan sayur dan buah lebar sehingga buah dan sayur tidak perlu dipotong. Pengguna dapat memasukkan wortel, apel, tomat maupun buah dan sayur lainnya secara utuh (tidak semua jenis buah). Ampas hasil perasan Kuvings pun kering, menandakan sari diperas secara maksimal sehingga nutrisi alami dari buah tidak berkurang.

Bahkan penelitian ilmiah yang dipublikasikan Preventive Nutrition Food and Science di US National library of Medicine menyebutkan bahwa sari sayuran brokoli yang diekstraksi menggunakan Kuvings memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi yang baik untuk mencegah sel kanker. Hasil ini menunjukkan bahwa ada perbedaan penting dalam kualitas kimia dan fungsional antara teknik ekstraksi jus.

Merek Kuvings berasal dari Korea Selatan dan sudah dikenal sejak tahun 1978, sehingga menjadikannya salah satu merek di dunia peralatan dapur dengan teknologinya yang inovatif. Kuvings telah digunakan di lebih dari 80 negara.

Asal kata Kuvings adalah kombinasi dari kata Jerman untuk "dapur" dan kata "hidup." Secara teknologi dan inovasi, Kuvings berusaha untuk mengembangkan produk dengan kualitas terbaik yang membuat hidup sehat menjadi lebih efisien, nyaman, dan lezat.

Selain itu, dengan kecepatan yang dihasilkan 60 RPM, Kuvings sama sekali tidak berisik. Smart Cap pada Kuvings juga menjaga agar tidak ada jus yang menetes dan mengotori meja, Kuvings juga mudah dibersihkan karena memiliki mesin yang self-cleaning, sehingga tidak membuat pengguna repot pascapemakaian.

Dari penghargaan desain global, inovasi dan penemuan secara internasional, Kuvings memiliki banyak paten dan pendaftaran internasional untuk desain dan inovasi. Teknologi terbukti dengan lebih dari 1.400 paten yang didaftarkan melalui pengembangan teknologi di 80 negara.

Kuvings juga telah mendapatkan kepercayaan publik dengan mendapatkan berbagai penghargaan, di antaranya dari dari "iF Design Awards," "Red Design Awards", dan "Spark Design Awards."

Kuvings Slow Juicer terdiri dari berbagai macam tipe dan koleksi warna, yaitu Kuvings Seri B1700, Kuvings Seri E7000 dan Kuvings Seri Evo 820 yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen.

Untuk melengkapi koleksi warna dari Kuvings Seri B1700, saat ini telah hadir varian warna baru yaitu Kuvings B1700 Phantom Black dengan warna hitam pekat yang mewah, elegan, dan sesuai dengan desain ruangan apapun.

