Kemenkes: Status Endemik Covid-19 Suatu Negara Berdasarkan Rekomendasi WHO

Jakarta, Beritasatu.com - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, meski suatu negara telah berhasil mengendalikan pandemi menuju level endemik Covid-19, namun untuk penetapan situasi dari negara tersebut tidak dari pandemi menjadi endemik harus merujuk dari rekomendasi World Health Organization (WHO).

Nadia menuturkan, situasi Covid-19 di Indonesia yang terus menurun masih menunggu rekomendasi WHO untuk penetapan situasi. "Syarat kita merujuk ke WHO karena penetapan pandemi kan mengacu pada WHO. Jadi kita tunggu rekomendasi dan petunjuk teknis dari WHO,” kata Nadia saat dihubungi Beritasatu.com, Minggu (7/11/2021).

Nadia menyebutkan, Indonesia saat ini masih menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Kebijakan PPKM ini secara nasional berada di level 2. Dikarenakan masih ada indikator tracing yang belum mencapai 1:15 kontak.

Dikatakan Nadia, kondisi kasus Covid-19 terus membaik saat ini harus tetap diwaspadai, karena hingga saat ini masih dalam kondisi pandemi dan masih terjadi penularan di masyarakat. Saat ini, penularan di masyarakat adalah penularan rendah, namun menuju endemik harus tidak ada kasus baik itu kasus sporadis maupun kasus klaster.

