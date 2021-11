Menkes Targetkan Akhir Tahun Laju Vaksinasi Indonesia Capai 300 Juta Dosis

Senin, 8 November 2021 | 15:25 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan laju vaksinasi Covid-19 Indonesia sudah mencapai 200 juta dosis suntikan. Untuk itu, ia menargetkan cakupan vaksinasi Indonesia dapat mencapai 300 juta dosis pada akhir Desember 2021 nanti.

Budi menuturkan estimasi 300 juta dosis suntikan akhir tahun ini berdasarkan perhitungan capaian saat ini. Tercatat, Indonesia mencapai 50 juta dosis pertama dalam waktu 27 minggu yakni mulai 13 Maret hingga 8 Juli 2021.

Kemudian, 50 juta dosis selanjutnya dicapai dalam 7 minggu yakni 31 Agustus. Lalu, 50 juta dosis berikutnya 5 minggu yakni dari 31 Agustus hingga 16 Oktober 2021 dan 50 juta terakhir dicapai dalam 4 minggu.

“Jadi setiap bulan kira-kira kita bisa suntik 50 juta dosis. Dengan hitung-hitungan saat ini maka estimasi pada akhir Desember 2021 ini bisa menyuntik hampir 300 juta dosis dengan rincian dosis pertama 168 juta atau 80% dari populasi 208 juta dan proyeksi dosis kedua 124 juta atau 60% dari target populasi,” kata Budi saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/11/2021).

Untuk mencapai target tersebut, Budi menuturkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong agar cakupan suntikan per hari rata-rata di atas 2 juta dosis.

BACA JUGA Data Penerima Vaksin Covid-19 sampai 7 November 2021

Dikatakan Budi, capaian 2 juta dosis per hari dilakukan Indonesia ini menarik perhatian Menkes Amerika Serikat (AS) ketika ia berkunjung ke negara tersebut. Pasalnya, AS hanya mampu melakukan suntikan per hari 1,5 juta hingga 1,6 juta dosis.

Selanjutnya, Budi mengatakan Presiden Jokowi juga memberikan target agar seluruh provinsi dapat mencapai suntikan pertama 60% pada November ini.

Budi mengaku target tersebut agak berat karena baru 13 provinsi yang telah mencapai 60% laju vaksinasi dosis pertama. Namun, Budi mengatakan akan terus mendorong provinsi mencapai target tersebut.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com