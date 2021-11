Politikus PKS Minta Pemerintah Tak Asal Bunyi Soal Varian Delta Plus

Rabu, 10 November 2021 | 17:43 WIB

Oleh : Markus Junianto Sihaloho / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Mulyanto meminta pemerintah tidak asal bunyi terkait Covid-19 varian Delta Plus, apalagi ketika mengaitkan dengan kebijakan kewajiban PCR untuk masyarakat. Menurutnya, penjelasan soal varian Delta Plus seharusnya disampaikan oleh otoritas kesehatan berbasis bukti yang objektif.

Dengan demikian publik yakin bahwa info yang disampaikan benar-benar akurat dan objektif, bukan untuk kepentingan kelompok bisnis tertentu.

“Kita ragu atas info tersebut karena University of Oxford maupun WHO mengatakan bahwa kecepatan penyebaran maupun efek terhadap imunitas manusia dari varian Delta Plus ini masih belum clear dan belum cukup data,” kata Mulyanto, Rabu (10/11/2021).

Mulyanto mendesak pemerintah konsisten menerapkan kebijakan berbasis riset agar berbagai program penanggulangan Covid-19 dapat berjalan secara efektif dan efisien.

“Jangan sampai menghamburkan sumber daya bangsa untuk hal yang tidak perlu, atau malah hanya sekadar memberi cuan pada pengusaha nakal,” ucap Mulyanto.

Untuk diketahui dilaporkan bahwa 93 persen dari kasus Covid-19 dengan varian Delta Plus terjadi di Inggris. Dua orang mahasiswa Malaysia yang baru pulang dari Inggris baru-baru ini dikabarkan terinfeksi varian Delta Plus.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com