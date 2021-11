Vaksinolog: Tak Ada Batasan Umur Lansia Terima Vaksin Covid-19

Kamis, 11 November 2021 | 19:27 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Vaksinolog Dirga Sakti Rambe menyatakan, vaksinasi untuk kelompok lanjut usia (lansia) tidak mengenal istilah batasan usia. Jadi tidak ada batasan umur bagi lansia untuk bisa menerima vaksin Covid-19.

"Jadi bukan berarti karena sudah lansia umur 80, umur 90 tahun maka tidak boleh vaksinasi. Hal itu tidak benar. Batasannya bukan usia tetapi kriteria secara medis. Jadi jangan nenek saya sudah tua, sudah pasrah di rumah saja enggak dibawa ke rumah sakit enggak dibawa ke tempat-tempat vaksinasi, itu salah," katanya dalam dialog daring Perkembangan Vaksinasi Lansia, Kamis (11/11/2021).

"Jadi ayo bagi yang belum divaksinasi kakek nenek kita, orang tua kita, ayo kita bawa dulu ke tempat vaksinasi. Nanti petugas yang akan menentukan apakah beliau itu layak atau tidak divaksinasi, jadi jangan buru-buru menyerah dulu," kata Dirga.

Diakui, capaian vaksinasi Covid-19 untuk kelompok lanjut usia (lansia) hingga kini merupakan yang terendah dibanding target vaksinasi yang lain. Padahal, lansia adalah kelompok yang paling rentan mengalami perburukan dan kematian akibat virus Corona.

Untuk itu masyarakat tidak perlu khawatir untuk membawa anggota keluarganya yang lansia agar segera divaksinasi.

Lansia yang memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol, ataupun penyakit lain seperti kanker masih tetap bisa menerima vaksin, asalkan penyakit tersebut terkendali dan mendapat rekomendasi dari dokter yang merawat untuk bisa menerima vaksin.

Dari data Kemenkes, per 11 November 2021, capaian vaksinasi lansia masih sekitar 43% atau hanya sekitar 9,2 juta yang sudah mendapatkan vaksin tahap pertama dari total 21,5 juta target lansia.





Hoax

Spesialis penyakit dalam ini menyampaikan, pada zaman digital sekarang ini hoax memang tidak terhindarkan, bukan hanya di Indonesia melainkan menjadi fenomena global. Untuk menangkal hoax, dokter dan ilmuwan semua diharapkan ‘turun gunung’ untuk membanjiri media sosial dan media konvensional dengan berita yang benar dan kredibel.

"Salah satu kendala vaksinasi lansia adalah hoax yang beredar sehingga harus di-counter,” katanya.

Soal anggapan bila anggota keluarga lain sudah divaksin maka lansia tidak memerlukan, Dirga tegas memastikan itu hal yang salah.

“Lansia lebih banyak di rumah sehingga tidak perlu vaksinasi itu salah. Mereka memang di rumah, namun yang muda-muda kan keluar rumah dan bisa tertular dan membawa pulang virus. Nobody is safe until everyone is safe," ungkap dia.

Dirga menandaskan, usia lanjut dengan berbagai penyakit justru yang harus divaksinasi agar terlindungi. Selain itu, tidak ada batasan usia lansia untuk vaksinasi, batasannya adalah kriteria medis.

Sumber: BeritaSatu.com