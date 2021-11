Jokowi: Daerah dengan Kenaikan Kasus Covid-19 Harian Harus Diberikan Perhatian Khusus

Rabu, 17 November 2021 | 18:32 WIB

Oleh : Lenny Tristia Tambun / FFS

Jakarta, Beritasatu.com – Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah kabupaten/kota mengalami kenaikan kasus Covid-19. Bila tidak segera dikendalikan, kenaikan kasus ini dikhawatirkan berpotensi menimbulkan gelombang ketiga pandemi di Tanah Air.

Kenaikan kasus Covid-19 di sejumlah daerah ternyata mendapatkan perhatian dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (17/11/2021), Presiden Jokowi meminta seluruh jajaran menterinya memberikan perhatian lebih khusus kepada provinsi maupun kabupaten/kota yang mengalami kenaikan kasus harian, meskipun hanya sedikit jumlahnya.

“Lebih fokus lagi agar dilihat provinsi, kabupaten/kota yang mengalami kenaikan kasus meskipun sedikit, agar diberikan perhatian,” kata Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna.

Hal itu harus dilakukan, karena kenaikan kasus Covid-19 sudah terjadi di sejumlah negara. Amerika Serikat misalnya, mengalami kenaikan kasus harian mencapai 70.000 kasus, Inggris sebanyak 39.000 kasus per hari, Rusia sebanyak 38.000 kasus per hari hingga Jerman mengalami kenaikan kasus hingga 30.000 kasus per hari.

“Ini harus menjadi kewaspadaan kita, agar dari kejadian ini tidak masuk ke negara kita,” ujar Jokowi.

Untuk itu, provinsi dan kabupaten/kota yang mengalami kenaikan kasus harian, meskipun hanya sedikit, Jokowi meminta agar diberikan peringatan. Tidak hanya itu, daerah tersebut juga harus diberikan bantuan agar dapat menurunkan kasusnya kembali.

“Provinsi-provinsi yang naik, meskipun hanya sedikit, betul-betul diberi peringatan, diberikan bantuan, agar di-back up, agar kasusnya bisa turun kembali. Kabupaten/kota juga sama. Dilihat secara detail, karena kita datanya komplit semuanya. Agar juga diberikan bantuan agar kasusnya menjadi lebih turun,” terang Jokowi.

Masih dalam sidang tersebut, mantan Gubernur DKI ini meminta semua jajaran Kabinet Indonesia Maju fokus pada penurunan kasus harian dan kasus aktif Covid-19. Hal ini harus dilakukan untuk mencegah terjadinya gelombang ketiga yang dikhawatirkan akan terjadi saat Natal dan Tahun Baru.

“Kita tahu kasus aktif kita sudah berada dibawah 9.000, dan juga penambahan kasus di angka diantara 300-400 penambahan kasus hariannya,” ungkap Jokowi.

Kenaikan kasus Covid-19 di sejumlah daerah disampaikan Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito. Berdasarkan perkembangan kasus Covid-19 tingkat nasional terdapat 29% atau 37 kabupaten/kota wilayah Jawa-Bali yang kasusnya meningkat dibandingkan minggu sebelumnya.

Peningkatan ini paling banyak terjadi di Jawa Tengah sebanyak 14 kabupaten/kota, Jawa Timur sebanyak 12 kabupaten/kota, Jawa Barat sebanyak delapan kabupaten/kota, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) satu kabupaten/kota, Bali satu kabupaten/kota dan Banten satu kabupaten/kota.

“Adanya kenaikan kasus ini dibarengi dengan jumlah orang yang dirawat pada 43 kabupaten/kota di Jawa-Bali atau sebesar 34%,” ujar Wiku Adisasmito.

Berdasarkan urutan terbesar kenaikan orang yang dirawat sama dengan kenaikan kasus yaitu Jawa Tengah tertinggi dengan 14 kabupaten/kota, Jawa Timur 13 kabupaten/kota, Jawa Barat delapan kabupaten/kota, Banten empat kabupaten/kota, Bali dua kabupaten/kota, dan DKI Jakarta dua kabupaten/kota.

Selain pada tingkat kabupaten/kota, Wiku menyebutkan peningkatan jumlah orang dirawat terlihat pada data di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet (RSDC).

Dikatakannya, selama seminggu terakhir jumlah orang yang dirawat tampak meningkat secara konsisten pada rentan 280 hingga 273 orang. Padahal sebelumnya keterisian tempat tidur di RSDC sudah berhasil ditekan hingga 209 orang.

“Di saat kasus mengalami peningkatan dan sudah semakin banyak orang dirawat, sayangnya laju vaksinasi mengalami penurunan selama tujuh minggu terakhir,” ungkap Wiku Adisasmito.

Sumber: BeritaSatu.com