Manfaat Herbal Imunitas untuk Cegah Kanker

Senin, 22 November 2021 | 19:44 WIB

Oleh : JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan prevalensi kanker di Indonesia mencapai 1,79 persen per 1.000 penduduk. Angka ini meningkat dari 1,4 persen per 1.000 penduduk di tahun 2013.

Berdasarkan diskusi antara Perhimpunan Dokter Herbal Medik Indonesia (PDHMI) dan produsen suplemen herbal Mustika Ratu, imun yang kuat merupakan kunci dalam mencegah kanker.

Dilansir dari situs resmi Mustika Ratu, dr Danang Ardiyanto mengatakan, seiring dengan tingginya prevalensi kanker, pencegahan merupakan upaya terbaik dalam mengurangi beban akibat kanker. Sebagai sebuah immunomodulator, herbal bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh.

Di diskusi yang sama, Apt Kusuma Westri, S Si mengatakan, tanaman herbal dapat berperan dalam upaya pencegahan dan promotif untuk orang berisiko kanker. Tak hanya itu, tanaman obat juga bisa berpotensi membantu upaya paliatif penderita kanker.

Beberapa tanaman herbal yang baik untuk daya tahan tubuh adalah jahe (zingiber officinale). Jahe sangat kaya akan antioksidan. Ekstrak jahe kering juga disebut memiliki aktivitas antiinflamasi dan analgesik yang kuat.

Herbal lainnya yang baik untuk daya tahan tubuh adalah sambiloto (andrographis paniculata). Sambiloto bisa meningkatkan produksi IFN-y dan memodulasi jumlah sel T regulator. Sambiloto juga membantu meredakan inflamasi.

Sementara itu, daun jambu mete (anacardicum occidentale L) mengandung berbagai senyawa aktif seperti flavonoid, asam anakardik, beta-sitosterol, cardol, asam linoleat, asam salisilat, serta tannin. Tanaman herbal ini juga membantu meningkatkan proliferasi limfosit, serta mengandung efek antioksidan.

Semua herba tersebut terdapat dalam setiap kapsul Herbamuno+ dari Mustika Ratu. Herbamuno+ adalah suplemen herbal yang terdiri dari lima herbal dalam negeri yang kaya akan manfaat kesehatan. Yakni jahe, sambiloto, daun jambut mete, daun meniran, dan akar manis.

Satu boks Herbamuno+ ini terdiri dari 12 strip.

Menurut Mustika Ratu, suplemen herbal ini juga aman dikonsumsi setiap hari.

Orang dewasa dapat mengkonsumsi satu dua-tiga Herbamuno+ tablet per hari sesuai kebutuhan. Untuk anak usia 2-12 tahun, dosisnya adalah satu tablet 2 kali sehari. Remaja usia 12-19 tahun bisa menyesuaikan dengan dosis maksimum anak-anak (2 tablet per hari) atau dewasa (4 tablet per hari) sesuai kebutuhan.

Herbamuno+ tersedia di Indomaret dan Alfamart. Serta bisa langsung dikirimkan ke rumah via aplikasi digital seperti Shopee, Tokopedia, Halodoc, dan GrabHealth.

