Epidemiolog Ini Tak Sepakat Hasil Penelitian IHME

Jumat, 26 November 2021 | 23:10 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / WM

Epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University, Australia, Dicky Budiman. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University Australia, Dicky Budiman membantah prediksi Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME).

Dikatakan, lembaga penelitian kesehatan global independen asal Washington University, Amerika Serikat, tersebut memproyeksi dan menyebut Indonesia tak akan mengalami gelombang ketiga Covid-19.

"Saya ingatkan ya, kalau situasi wabah Covid-19 itu sangat dinamis. Ada banyak faktor yang bisa menjadi pemicu peningkatan kasus, sehingga skenario terburuk yang sebenarnya harus menjadi pertimbangan kebijakan ke depan," tegasnya ketika dihubungi Beritasatu.com, Jumat (26/11/2021).

Menurutnya, apabila yang terburuk dianggap tidak akan terjadi, itu adalah salah besar, berbahaya, dan pada akhirnya mengulang apa yang sudah dialami. Ia pun mencontohkan kasus di Eropa saat ini atau seperti gelombang kedua di Indonesia.

Jadi, lanjut dia, prediksi IHME sulit untuk memastikan hal tersebut di tengah situasi sejumlah negara Eropa kasus Covid-19 kembali melonjak. Ditambah proyeksi mereka terkait tren kasus Covid-19 Eropa juga sempat keliru di beberapa bulan lalu.

"IHME sendiri juga tidak secara tepat memprediksi situasi Eropa saat ini sekitar 2 atau 3 bulan lalu," ungkap panel ahli Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) itu. Bahkan kalau dilihat di website-nya pada September lalu dia masih memprediksi bahwa akan terjadi penurunan kasus di Eropa Barat, yang malahan kita lihat sekarang meningkat," kata Dicky.

Dikatakan kemunculan varian B1.1.529 menjadi ancaman baru di tahun 2022 mendatang. Pasalnya, mutasi yang dimiliki varian tersebut lebih banyak ketimbang varian Delta. Para peneliti di Inggris juga khawatir varian B1.1.529 berpotensi lebih cepat menular dibandingkan varian Delta, hingga lebih resisten terhadap vaksin Covid-19.

"Yang menjadi perhatian dari varian ini adalah ada mutasi yang bahkan paling banyak dari sekian varian yang timbul, ini merupakan varian yang memiliki mutasi terbanyak, ada 32 mutasi yang salah satunya terdeteksi di Cambridge, Inggris, oleh peneliti Inggris," ungkap dia.

Ia pun mengimbau dan mengingatkan pemerintah Indonesia untuk berhati-hati terkait masuknya varian baru Covid-19 khususnya dari Inggris ini yang diketahui memiliki tingkat penularan lebih tinggi dibandingkan virus aslinya.

"Ilmu proyeksi pandemi masuk kategori seni (art), jadi perlu kombinasi sains, intuisi, dan pengalaman, serta pemahaman situasi di lapangan. Ini seperti halnya ilmu kedokteran juga gabungan sains dan seni," kata Dicky.

Sumber: BeritaSatu.com