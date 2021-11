Epidemiolog Ungkap Penyebab Munculnya Varian Omicron

Minggu, 28 November 2021 | 16:08 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University Australia, Dicky Budiman mengungkapkan varian Omicron (B.1.1.525) yang berasal dari dari Afrika Selatan lahir dari situasi wilayah negara atau kawasan yang rendah kapasitas dari kombinasi 3T, 5M, dan vaksinasi.

"Sekali lagi hukum biologi berlaku. Varian baru Omicron terjadi akibat lemahnya surveillance genomic 3T (tracing, tracing, treatment), 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas), vaksinasi plus infodemic," katanya ketika dihubungi Beritasatu.com, Minggu (28/11/2021).

Hal tersebut membuat suatu wilayah tinggal menunggu waktu saja lahirnya varian super. Ini adalah teoritis dan hukum biologis, seperti halnya menantang maut, bahkan bisa juga terjadi di wilayah Indonesia.

Ia menyatakan kekhawatirannya mengenai ancaman varian Omicron dari SARS-CoV-2, virus penyebab Covid-19. Ia menduga varian yang pertama kali muncul di Afrika Selatan dengan julukan B.1.1.529 tersebut bisa lima kali lipat lebih mudah menular daripada varian Delta.

Dicky mengatakan, Omicron sangat serius hingga dianggap sebagai varian yang mendapat perhatian (variant of concern) dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Ia meyakini, WHO pasti menyadari bahaya varian baru SARS-CoV-2 itu, terutama dari segi penularannya.

"Adanya lonjakan kasus yang sangat ekstrem di Afrika Selatan dengan penambahan kasus lebih dari 200% dalam seminggu di negara yang baru saja memasuki awal musim panas dan di tengah varian Delta yang bersirkulasi, ini artinya sangat besar kemungkinan varian baru yang ada sangat menular," urai panel ahli WHO itu.

"Kalau varian Delta itu 100% kecepatannya dibandingkan virus awal di Wuhan, Tiongkok, maka B.1.1.529 bisa 5 kali lipatnya atau 500%," tambah Dicky.

Menurutnya, ini pertama kalinya varian baru SARS-CoV-2 "lompat kelas". Varian Omicron langsung menjadi variant of concern atau kategori kewaspadaan tertinggi. Omicron tak melalui kategori kelompok variant under investigation (VUI) atau variant of interest (VOI).

"Ini adalah pertanda amat sangat serius, karena umumnya varian yang baru-baru itu jadi variant of interest atau variant under investigation, tapi ini langsung lompat, dan ini menjadi satu-satunya varian baru yang langsung menjadi varian mengkhawatirkan," ujar dia.

Dicky pun memprediksi varian Omicron akan menyumbang kenaikan kasus Covid-19 di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Meskipun kasus varian baru ini belum ditemukan di Indonesia, ia menyarankan pemerintah melakukan dua hal sebagai langkah antisipasi.

Ia mengimbau masyarakat dan pemerintah Indonesia memperkuat aksi pencegahan dengan pola hidup sehat dan memperkuat protokol kesehatan minimal 5M. Antara lain, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas di luar rumah.

"Maka masyarakat wajib mengikuti program dua dosis vaksinasi Covid-19 hingga tuntas. Inilah yang salah satu mendasari kenapa saya juga memprediksi ada gelombang berikutnya, dalam hal ini, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia," ucap Dicky.

Dia menekankan, apapun varian Covid-19, vaksin akan memberi manfaat bagi pasien yang terjangkit. Dikatakannya, orang yang divaksin akan lebih untung dari sisi keparahan hingga potensi kematian akibat virus Covid-19.

Sumber: BeritaSatu.com