5 yang Jadi Perhatian, Ini Varian Covid-19 Selain Omicron

Selasa, 30 November 2021 | 12:52 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

Virus Corona (Foto: Global Look Press)

New York, Beritasatu.com - WHO menetapkan varian Covid-19 sebagai salah satu varian yang menjadi perhatian (Variants of concern), yang berarti mereka terlihat cukup berbahaya untuk dicermati dan diperbarui terus-menerus, atau sebagai varian yang menarik, atau varian yang sedang dipantau. Saat ini hanya lima yang saat ini memenuhi definisi untuk varian yang menjadi perhatian, Alpha, Beta, Gamma, Delta dan Omicron.

Omicron

Varian baru Covid-19 Omicron adalah yang paling cepat diberi label Variants of concern oleh WHO karena penyebarannya yang tampaknya cepat di Afrika Selatan dan banyak mutasi yang mengganggu.

Sementara para ahli mengatakan mereka mengawasi dengan cermat, beberapa lainnya mengatakan, mereka belum terlalu khawatir tentang Omicron.

"Saya tidak berpikir kita harus panik," Robert Garry, seorang profesor mikrobiologi dan imunologi di Fakultas Kedokteran Universitas Tulane, mengatakan kepada CNN.

"Langit tidak runtuh," kata Dr. Peter Hotez, dekan Fakultas Kedokteran Tropis di Baylor, kepada CNN. "Kami belum melihat bukti bahwa Omicron menyebabkan penyakit yang lebih parah daripada varian lainnya."

Penghalang fisik juga akan bekerja melawan mutasi virus apa pun. Ini termasuk masker, cuci tangan, jarak fisik dan ventilasi yang baik. " Kami tahu apa yang berhasil melawan Covid-19. Dengan meningkatkan ventilasi dalam ruangan, memakai masker/respirator yang berkualitas, menghindari keramaian di dalam ruangan, menjaga jarak, tes kesehatan, isolasi, karantina, vaksin dan dosis booster sekarang untuk Delta," Dr. Jeffrey Duchin, kesehatan petugas untuk Seattle & King County.

Delta

Varian Delta sekarang menjadi garis keturunan dominan di AS dan sebagian besar dunia. Varian Delta menyumbang 99,9% kasus di AS, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS.

Juga dikenal sebagai B.16172, jelas lebih menular daripada varian lain, tetapi masih belum jelas apakah itu menyebabkan penyakit yang lebih parah.

Varian ini dengan cepat mengambil alih varian B.117 atau Alpha, di sebagian besar negara.

Delta juga membawa sekelompok mutasi pada protein lonjakan. Varian ini juga dapat menghindari sistem kekebalan, yang mungkin berarti orang yang pernah terinfeksi dengan Covid-19 yang lebih awal lebih mungkin untuk tertular lagi.

Alpha

Pertama kali diidentifikasi sebagai varian yang menjadi perhatian Desember 2020, varian B.117 atau Alpha dari Covid-19 mengkhawatirkan pejabat kesehatan masyarakat musim semi lalu. Alpha menyapu Inggris dengan cepat dan kemudian ke dunia, dan menjadi garis keturunan yang dominan di Amerika Serikat. Sekarang telah diturunkan menjadi "Varian Sedang Dipantau" oleh CDC karena dampaknya yang rendah di AS.

Varian itu terbukti setidaknya 50% lebih menular daripada garis keturunan yang lebih tua. Alpha membawa 23 mutasi, termasuk satu yang disebut N501Y yang meningkatkan transmisi.

Namun Alpha sepenuhnya rentan terhadap perawatan dan vaksin antibodi monoklonal.

Beta

Pertama kali teridentifikasi di Afrika Selatan, varian B.1351 atau Beta memiliki mutasi E484K yang terkait dengan pelepasan kekebalan dan mutasi N501Y yang diduga membantu membuat banyak varian lain lebih menular. Telah terbukti 50% lebih mudah menular daripada varian Covid-19 pertama, dan bisa menghindari pengobatan antibodi monoklonal ganda Lilly, tetapi tidak pada yang lain.

Hasil tes darah menunjukkan, Beta dapat menginfeksi orang yang telah pulih dari virus corona dan juga orang yang telah divaksinasi terhadap Covid-19.

Pembuat vaksin mengembangkan suntikan booster berfokus pada B.1351, karena varian ini yang paling ditakuti para ilmuwan dapat menghindari perlindungan vaksin. Tetapi vaksin masih diharapkan dapat melindungi orang sampai tingkat tertentu.

Gamma

Varian P.1 atau Gamma yang melanda Brasil juga tidak pernah mendapat banyak kasus di tempat lain dan juga sekarang hanya menjadi Varian yang Dipantau oleh CDC AS.

Gamma membawa mutasi E484K dan N501Y, dengan lebih dari 30 mutasi lainnya. Gamma mampu menghindari efek pengobatan antibodi monoklonal Lilly tetapi tidak yang dibuat oleh Regeneron. Tes darah menunjukkan itu mungkin sebagian lolos dari respons imun alami dan yang ditimbulkan oleh vaksin.

Varian Minat WHO

Lambda, atau C.37 ditetapkan sebagai Varian Minat (Variants of Interest). WHO pada bulan Juni. CDC tidak menyebutkannya.

Mu, atau B.1621 menyebabkan kebingungan ketika dinyatakan sebagai Varian Minat WHO pada bulan Agustus, tetapi segera gagal. Sekarang disebut Varian Sedang Dimonitor oleh CDC.

Epsilon, Varian B.1427 dan B.1429 biasanya disatukan dan dikenal sebagai Epsilon. Pertama kali ditemukan di California, yang satu ini memiliki mutasi L452R yang sama yang dibawa oleh Delta, tetapi tidak sebagian dari mutasi lainnya dan tidak terjadi seperti yang dilakukan Delta.

Iota, pertama kali teridentifikasi di New York November lalu, varian B.1526 atau Iota menyebar pada awalnya, terhitung sebanyak 9% dari sampel April lalu, tetapi sekarang hampir menghilang. Varian ini memiliki apa yang disebut mutasi 484 yang seharusnya membantu virus menempel lebih mudah ke sel yang diinfeksinya dan membuat virus kurang dikenali oleh sistem kekebalan tubuh.

Eta, pertama kali teridentifikasi di Inggris dan Nigeria, Eta, juga dikenal sebagai B.1525, membawa mutasi E484K. Varian ini juga hampir menghilang.

Zeta, beredar di Brasil sejak tahun lalu, varian yang juga dikenal sebagai P.2 ini juga membawa mutasi E484K dan belum banyak ditemukan secara global. Ini hampir menghilang di AS, menurut CDC.

WHO memutuskan tidak menamakan Nu yang mirip bahasa Inggris baru atau “new” dan Xi yang merupakan nama belakang umum.

Sumber: CNN