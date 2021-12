Ini Arahan Jokowi Hadapi Varian Omicron

Rabu, 1 Desember 2021 | 21:28 WIB

Oleh : Lenny Tristia Tambun / FFS

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan kepada jajaran menterinya untuk menghadapi varian baru Covid-19, yakni Omicron.

“Ya tadi pagi, bapak presiden memanggil beberapa menteri yang terkait. Ada Menteri Koordinator Marves, Menko Perekonomian, Menlu diwakili Wamen dan ada beberapa menteri lain, yang secara spesifik membahas Omicron,” kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (1/12/2021).

BACA JUGA Waspada Varian Omicron, Satgas Minta Masyarakat Tetap Tenang

Pratikno mengungkapkan Presiden Jokowi meminta seluruh jajaran kementerian belajar dari pengalaman sejumlah negara yang menghadapi varian Omicron. Arahan yang diberikan Jokowi adalah pemerintah bersama masyarakat harus waspada dan siap siaga terhadap penyebaran virus ini.

“(Arahannya) selalu waspada, selalu waspada. Kita juga belajar dari beberapa negara lain yang mengenai adanya kasus ini. Tapi intinya bahwa kita harus selalu waspada, selalu standby. Jadi semua yang kapasitas yang ada selalu siaga dan dalam waktu dekat nanti akan ada penjelasan lebih lanjut dari menko terkait,” ujar Pratikno.

Selain harus waspada, arahan lain presiden, lanjut Pratikno, adalah selalu mengikuti dinamika perkembangan Covid-19 di lapangan serta reaksi cepat terhadap kemungkinan penularan virus, termasuk virus varian baru dan kecepatan vaksinasi.

“Beliau juga pada akhir minggu lalu, secara khusus mengadakan rapat mengenai percepatan vaksinasi. Karena kita juga akan mendapatkan tambahan stok vaksin. Selain kecepatan vaksinasi, juta protokol kesehatan tetap dijaga kewaspadaannya, kecepatan bereaksi seandainya ada masalah terus dilakukan,” terang Pratikno.

BACA JUGA Vaksin Dosis 3 Masih Dipertimbangkan untuk Cegah Omicron

Selanjutnya, Presiden Jokowi meminta seluruh rumah sakit siaga untuk menghadapi kasus varian Omicron di Indonesia.

“Tadi beliau juga bertanya, seandainya ada kasus, bagaimana rumah sakit darurat itu diaktifkan. Semua menyatakan tetap siaga. Jadi kita tetap siaga,” ungkap Pratikno.

Terkait pernyataan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa yang mengatakan sangat kecewa dengan penutupan sementara, yang dia sebut tidak bisa dibenarkan dan meminta supaya larangan segera dicabut, Pratikno mengatakan permasalahan itu sudah ditangani Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi.

“Sudah ditangani Menlu soal itu. Sudah ditangani Menlu,” tegas Pratikno.

Diketahui, Indonesia, Inggris, AS, dan Uni Eropa termasuk negara-negara yang telah melarang perjalanan dari negara-negara Afrika bagian selatan karena varian baru ini. Omicron telah dikategorikan sebagai variant of concern atau varian yang perlu diperhatikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com