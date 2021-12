Tes Covid-19 Indonesia Masih Jauh dari Target

Jumat, 3 Desember 2021 | 18:06 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Penanganan Covid-19 di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang positif di mana kasus konfirmasi serta kasus aktif terus melandai. Begitu pula dengan tingkat kesembuhan serta jumlah kematian yang terus menurun. Sayangnya berdasarkan data harian Covid-19, jumlah tes yang dilakukan masih belum mencapai standar ideal yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Hingga Jumat (3/12/2021) secara kumulatif jumlah orang yang telah diperiksa adalah 37.079.997. Jumlah orang yang telah dites Covid-19 ini baru sebanyak 13,61% dari jumlah penduduk Indonesia yang berdasarkan data dari situs Kementerian Kesehatan sebanyak 272.248.454 jiwa.

BACA JUGA Update Covid-19: Kasus Konfirmasi Tercatat 245

Laporan Satgas Penanganan Covid-19 pada Jumat (3/12/2021), jumlah orang yang melakukan pemeriksaan Covid-19 di Indonesia sebanyak 194.099 orang sementara pada Kamis (2/12/2021) sebanyak 199.658 orang yang diperiksa, sedangkan pada Rabu (1/12/2021), sejumlah 199.375 orang yang diperiksa.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan hingga Rabu (1/12/2021) tes Covid-19 untuk tingkat nasional dilakukan terhadap 1.312.022 orang yang dirata-ratakan per hari sebanyak 187.431 orang. Rata-rata orang diperiksa per 1.000 penduduk per minggu secara nasional berada di angka 4,82.

Dengan rata-rata tes Covid-19 pada pekan ini sebanyak 187.431 orang, ternyata jumlah tes tersebut masih jauh dari standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Total masyarakat Indonesia yang sudah dites Covid-19 sebanyak 37.079.997 orang hingga Kamis (2/12/2021) kemarin. Tes virus corona ini dilakukan melalui metode polymerase chain reaction(PCR), tes cepat molekuler (TCM), serta antigen.

BACA JUGA Kemenkes Tegaskan Tak Batalkan Vaksin Covid-19 Lainnya

Berdasarkan WHO, standar pemeriksaan Covid-19 sebanyak 1.000 orang per satu juta penduduk per minggu. Artinya, apabila berdasarkan standar WHO, dengan jumlah penduduk Indonesia seperti dikutip dari situs Satgas Covid-19 sebanyak 272.248.454 orang, minimal sebanyak 272.248 orang yang harus menjalani Covid-19 setiap pekannya agar memenuhi standar WHO tersebut.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com