Update Covid-19: Hari Ini Vaksin Lengkap Capai 98.623.618

Jakarta, Beritasatu.com - Meski penanganan pandemi Covid-19 menunjukkan tren positif, namun adanya kenaikan kasus positif dan ancaman Omicron, maka masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan.

Hari ini kasus positif tercatat naik ke angka 246, sehingga jumlah total kasus sebanyak 4.257.489 orang. Selain itu, positivity rate yang tetap bertahan di bawah angka 1%. Sementara kasus kematian hari ini ada 5 pasien. Untuk kasus aktif hari ini tercatat sebanyak 73, sehingga total sebanyak 7.632. Untuk vaksinasi dosis lengkap atau dosis kedua per hari ini sudah mencapai 98.623.618 suntikan.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat bahwa positivity rate harian Covid-19 per 4 Desember 2021 mencapai 0,13%. Posisi angka ini jauh menurun di bawah standar yang ditetapkan World Health Organization (WHO) yakni di bawah 5%. Tercatat angka ini menurun dari puncak tertinggi yakni pada 22 Juni 2021 positivity rate mencapai 51,62%.

Pemerintah tetap meminta masyarakat untuk memperkuat disiplin protokol kesehatan dan jangan pernah lengah.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 di seluruh wilayah Tanah Air. Hal ini agar potensi ancaman gelombang ketiga Covid-19 di akhir tahun bisa diantisipasi maka pemerintah melakukan percepatan vaksinasi. Hari ini cakupan vaksinasi total (1,2, dan 3) telah mencapai 241.899.719.

Data yang dilansir Kemenkes, Sabtu (4/12/2021) pukul 12.00 WIB, Jumlah tes yang dilakukan hari ini sebanyak 196.386 orang dan positivity rate harian mencapai 0,13%. Jumlah tes tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan jumlah tes yang dilakukan Jumat (3/12/2021), sebanyak 194.099 orang dengan positivity rate harian mencapai 0,13%

Untuk kasus aktif Covid-19 naik sebanyak 73 orang, sehingga total kasus aktif sebanyak 7.632 orang. Angka ini sudah menembus di bawah 100.00 kasus aktif yang terjadi sejak Senin (13/9/2021) dan turun menyentuh angka di bawah 50.000 kasus sejak Rabu (22/9/2021).

Sementara, pada Jumat (3/12/2021), kasus aktif Covid-19 berada di angka 87 sehingga total kasus aktif sebanyak 7.796. Kasus aktif ialah jumlah pasien positif Covid-19 yang masih menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri.

Selain kasus positif, Kemenkes juga mencatat ada 5.286 orang yang berstatus suspek. Jumlah ini naik jika dibandingkan dengan Jumat (3/12/2021), yakni 5.253 suspek.

Selain itu, data Kemenkes juga menunjukkan penambahan pasien sembuh bertambah 314 orang. Sehingga, jumlah kasus kesembuhan sampai saat ini berjumlah 4.105.994 orang. Kendati demikian, dalam rentang waktu sama ada penambahan 5 pasien yang meninggal dunia. Dengan demikian total kasus kematian akibat Covid-19 kini mencapai 143.863 orang. Sementara, pada Jumat (3/12/2021), penambahan pasien sembuh sebanyak 328, sehingga total jumlah kesembuhan berjumlah 4.105.352 orang. Sementara, kasus kematian bertambah 8 pasien, sehingga total kematian menjadi 143.850

pasien.

Terdapat penambahan 246 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Dengan demikian, jumlah kasus Covid-19 kini berjumlah 4.257.489 orang, terhitung sejak Maret 2020. Sementara pada Jumat (3/12/2021), yakni sebanyak 311 atau turun jauh di bawah angka 10.000. Dengan penambahan tersebut, maka total kasus terkonfirmasi positif Covid-19, dengan total 4.256.998

Data cakupan vaksinasi Covid-19 pada Sabtu (27/11/2021) terjadi penambahan sebanyak 527.878 untuk vaksinasi pertama sehingga jumlah total menjadi 142.030.970. Untuk dosis kedua terjadi penambahan sebanyak 576.784, sehingga total menjadi 98.623.618. Untuk total vaksinasi ketiga terjadi penambahan 2.889, sehingga total menjadi 1.245.131.

Sementara, pada Jumat (3/12/2021) sebanyak 680.183 untuk vaksinasi pertama sehingga jumlah total menjadi 140.885.229. Untuk vaksinasi dosis kedua terjadi penambahan 799.303, sehingga total menjadi 97.318.649, dan vaksinasi dosis ketiga tidak terjadi penambahan sehingga total 1.222.409. Pemerintah menetapkan target sasaran vaksinasi sebanyak 208.265.720.

Penambahan kasus harian tersebut telah jauh melampaui perkiraan yang dibuat oleh tim COVIDAnalitycs dari Pusat Riset Operasi di Massachusetts Institute of Technology (MIT). Sebelumnya riset lembaga ini menyebutkan jumlah kasus positif Covid-19 harian di Indonesia akan terus naik menjadi setidaknya 28.000 per hari pada pertengahan Juli 2021, dari sebelumnya masih 20.000-an kasus harian.

Dalam proyeksinya yang dimutakhirkan pada tanggal 28 Juni 2021, COVIDAnalitycs menyebut bahwa kasus total kasus di Indonesia akan bertambah menjadi 2,58 juta tanggal 15 Juli 2021, naik 28.220 kasus dibandingkan sehari sebelumnya.

