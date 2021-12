Studi: Vaksin Pfizer Beri Separuh Perlindungan dari Omicron

Kamis, 9 Desember 2021 | 09:07 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Durban, Beritasatu.com- Studi menunjukkan vaksin Pfizer Covid-19 hanya melindungi sebagian dari Omicron. Seperti dilaporkan Reuters, Rabu (8/12/2021), studi dilakukan di Africa Health Research Institute di Afrika Selatan.

“Varian Omicron dari virus corona sebagian dapat menghindari perlindungan dari vaksin Covid-19 Pfizer dan mitra BioNTech,” kata Alex Sigal, kepala penelitian laboratorium di Africa Health Research Institute di Afrika Selatan.

Laboratorium menguji darah dari 12 orang yang telah divaksinasi dengan vaksin Pfizer-BioNTech, menurut satu manuskrip yang dipasang di situs web labnya. Data awal dalam naskah itu belum ditinjau oleh kalangan medis.

“Darah dari lima dari enam orang yang telah divaksinasi serta sebelumnya terinfeksi Covid-19 masih menetralkan varian Omicron,” kata naskah itu.

Menurut manuskrip tersebut, mereka mengamati penurunan 41 kali lipat dalam tingkat antibodi penetralisir terhadap varian Omicron.

Sigal mengatakan di Twitter bahwa angka tersebut kemungkinan akan disesuaikan setelah laboratoriumnya melakukan lebih banyak eksperimen.

Varian Omicron, pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan bulan lalu, telah memicu alarm secara global akan lonjakan infeksi lainnya. Lebih dari puluhan negara dari Jepang hingga Amerika Serikat melaporkan kasus tersebut.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 26 November mengklasifikasika Omicron sebagai "variant of concern”. Namun WHO menyatakan tidak ada bukti yang mendukung perlunya vaksin baru yang dirancang khusus untuk mengatasi varian Omicron dengan banyak mutasinya. Sigal tidak segera menanggapi permintaan komentar Reuters.

Sumber: BeritaSatu.com