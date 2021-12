Merck Dorong Upaya RI Majukan Inovasi Riset Life Science

Minggu, 12 Desember 2021 | 12:56 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Merck, perusahaan sains dan teknologi healthcare, life science dan performance materials mendorong peneliti muda Indonesia menciptakan inovasi baru dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal itu diwujudkan melalui Merck Young Scientist Award 2021.

“Merck berkomitmen mendorong para peneliti muda untuk melakukan riset dan menciptakan terobosan baru yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat," kata Presiden Direktur PT Merck Chemicals and Life Science, Christopher Thomas dalam keterangan tertulisnya Minggu (12/12/2021).

Merck mengumumkan lima pemenang Merck Young Scientist Award 2021. Tahun ini, Merck telah menerima 120 proposal riset dalam tiga kategori yakni biologi, kimia, dan studi Covid-19. "Banyaknya proposal yang diterima menunjukan tingginya minat peserta dalam mendorong riset life science di Indonesia," kata Thomas.

Merck Young Scientist Award merupakan program yang diluncurkan pada 2018 untuk mengapresiasi berbagai riset life science di Indonesia. Program ini diharapkan meningkatkan kesadaran terhadap peran penelitian life science yang mampu menghadirkan berbagai solusi kesehatan. Ajang ini diikuti mahasiswa, ilmuwan muda, maupun profesional yang bekerja di lembaga penelitian negara, swasta, atau rumah sakit.

Ketua Panel Juri untuk Merck Young Scientist Award, Dr. Ratih Asmana Ningrum mengatakan juri memberikan penilaian berdasarkan tiga aspek penelitian, yaitu proses dan pelaksanaan riset; kreativitas dan originalitas riset, dan kemampuan riset dalam mengingkatkan kesehatan masyarakat. "Kami senang melihat antusiasme dari para peneliti muda yang berkontribusi mendorong pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia, khususnya di bidang life science,” kata Kepala Pusat Penelitian Bioteknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini.

Adapun kelima peneliti muda yang berhasil meraih Merck Young Scientist Award 2021 yaitu Athanasia Amanda Septevani, S.T., Ph.D. sebagai pemenang pertama dengan riset berjudul Advancement of Green Biorefinery: Lignin Derived from Biomass Black Liquor Sludge towards Eco-Friendly and High-Performance of Flame Retardant. Pemenang berikutnya masing-masing apt Pietradewi Hartrianti, S.Farm, M.Farm, Andri Hardiansyah, S.T., M.T., Ph.D, apt. Febri Wulandari, S.Farm dan apt. Yesiska Kristina Hartanti, S.Farm.

Sumber: BeritaSatu.com