Kemenkes: Baru 19 Provinsi yang Lakukan Vaksinasi Anak

Selasa, 14 Desember 2021 | 11:37 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan penyuntikan vaksinasi pada anak usia 6-11 tahun yang dimulai hari ini, Selasa (14/12/2021), baru dilakukan 115 kabupaten/kota di 19 provinsi.

Dante menyebutkan, baru dilakukan di 19 provinsi karena kriteria bahwa kota/kabupaten dapat melakukan vaksinasi anak jika sudah mencapai 70% vaksinasi dosis pertama dan 60% vaksinasi lansia.

“Dari 2 kriteria tersebut, vaksin untuk anak bisa di mulai,” kata Dante saat memberikan keterangan pers pelaksanaan vaksinasi anak usia 6-11 tahun SDN Cempaka Putih Timur 03 di Jalan Rawasari Barat, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (14/12/2021).

BACA JUGA Hari Ini Vaksinasi Anak, Ini Syarat yang Harus Dibawa Ortu

Dante menyebutkan, dari data yang sudah direkap secara nasional, kebutuhan akan vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun kira-kira 26,7 juta anak.

Oleh karena itu, untuk dua kali penyuntikan sehingga membutuhkan vaksin sebanyak 58 juta dosis. Selain itu, jumlah ini juga ditambah dengan anak usia 11 tahun yang akan menginjak ke-12 tahun membutuhkan sekitar 9,9 juta dosis.

“Ini sudah kita antisipasi dan sudah kita siapkan. Sekarang kita sudah tersedia 6,4 juta dosis vaksin,” ucapnya.

Dante menyebutkan, berdasarkan rekomendasi dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan rekomendasi emergency use of authorization (EUA) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menetapkan vaksinasi anak usia 6-1 tahun ini menggunakan vaksin Sinovac.

“Mudah-mudahan dengan vaksinasi ini, maka anak-anak bisa lebih sehat, bisa lebih terjamin untuk tidak terkena infeksi Covid-19 ketika mereka melakukan proses belajar dan mengajar di sekolah secara langsung,” ucapnya.

Selanjutnya, Dante berharap mudah-mudahan akan selesai dalam waktu beberapa bulan ke depan, sehingga dapat membentuk herd population.

“Target kita sekarang ini bukan herd immunity lagi tapi herd population mencapai 70% dan sekarang untuk vaksinasi yang ditargetkan presiden sampai 70% akhir tahun ini sudah mencapai target 70,4% sehingga target tersebut sudah tercapai untuk akhir tahun ini,” ucapnya.

Dikatakan Dante, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan akselerasi agar cepat mencapai dosis yang targetkan bersama-sama. “Mudah-mudahan nanti kegiatan vaksinasi kick off yang dilaksanakan di beberapa kota dapat berjalan secara sinergis secara kontinyu dan akan berlangsung lebih cepat dengan dibantu oleh semuanya,” pungkasnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com