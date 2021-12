PPKM Level 1, Begini Kondisi Kasus Covid-19 dan Vaksinasi di DKI

Rabu, 15 Desember 2021 | 17:42 WIB

Oleh : Yustinus Paat / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - DKI Jakarta kembali menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1 mulai dari 14 Desember 2021 hingga 3 Januari 2022. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 67 Tahun 2021.

Lalu, bagaimana kondisi kasus Covid-19 dan vaksinasi Covid-19 di Jakarta? Penerapan PPKM level 1 di Jakarta tidak terlepas dari kondisi kasus Covid-19 yang sudah terkendali di Jakarta. Selain itu, laju dan cakupan vaksinasi Covid-19 di Jakarta juga sangat tinggi dan telah melebih target yang ditetapkan.

Positivity rate

Salah satu indikator terkendali pandemi Covid-19 di Jakarta adalah positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta yang berada di angka 0,2%. Angka ini sangat jauh dari ambang batas ideal angka positivity rate yang ditetapkan WHO, yakni 5%.

“Berdasarkan data 14 Desember, positivity rate di Jakarta sebesar 0,2%, sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 11,4%. WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5%,” ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia di Jakarta, Rabu (15/12/2021).

Angka positivity rate ini secara umum menggambarkan situasi Covid-19 di Jakarta. Hal ini lantaran testing PCR di Jakarta dalam sepekan terakhir juga sangat tinggi, yakni 9 kali lipat dari standar minimal yang ditetapkan WHO. Dalam sepekan terakhir jumlah tes PCR sudah mencapai 96.182 orang, sementara WHO menetapkan standar tes sebanyak 10.645 orang dites PCR per minggu di Jakarta. Hal ini berarti dalam sepekan tersebut, kasus positif Covid-19 sebanyak 192 kasus. Sementara itu, total tes PCR DKI Jakarta kini telah mencapai 710.864 per sejuta penduduk.

Jika dibandingkan dengan pekan sebelumnya atau pada 7 Desember lalu, positivity rate saat itu berada di angka 0,3%. Saat itu, testing PCR juga relatif sama, yakni sembilan kali lipat dari standar WHO sebanyak 92.652 orang. Hal ini berarti dalam sepekan tersebut, kasus positif Covid-19 sebanyak 277 kasus.

DKI Jakarta, pernah berada pada angka positivity rate 48%, yakni pada pertengahan Juni 2021. Saat itu merupakan puncak gelombang kedua pandemi Covid-19. Jika positivity ratenya 48%, maka dari 100 orang yang dites PCR, 48 orang dinyatakan positif Covid-19 dan sisanya negatif Covid-19.

Kasus aktif Covid-19

Kasus aktif Covid-19 di Jakarta juga terus mengalami penurunan yang signifikan. Berdasarkan data 14 Desember, jumlah kasus aktif Covid-19 di Jakarta tersisa 222 kasus dengan perincian 119 pasien Covid-19 yang masih rawat di rumah sakit rujukan Covid-19 dan 103 pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri.

“Jumlah kasus aktif sampai 14 Desember sebanyak 222 baik orang yang masih dirawat maupun orang yang diisolasi,” kata Dwi.

Jumlah kasus aktif ini tidak sampai 0,1% dari kasus konfirmasi positif Covid-19 secara total di Jakarta yang sampai hari ini mencapai angka sebanyak 864.426 kasus. Perlu diketahui, hasil tes antigen positif di Jakarta tidak masuk dalam total kasus positif karena semua dikonfirmasi ulang dengan PCR.

Jika dibandingkan dengan kasus aktif Covid-19 pada pekan lalu, terjadi penguragan sebanyak 100 kasus di mana pada 7 Desember 2021 lalu, jumlah kasus aktifnya sebanyak 322 kasus. Begitu juga dengan angka kesembuhan yang semakin bertambah dan angka kematian akibat Covid-19 terus ditekan.

“Dari jumlah total kasus positif, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 850.621 dengan tingkat kesembuhan 98,4%, dan total 13.583 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,6%, sedangkan tingkat kematian Indonesia sebesar 3,4%,” ungkap Dwi.

BOR Tempat Tidur

Dampak pandemi Covid-19 yang terkendali juga terlihat dari kapasitas tempat tidur isolasi dan tempat tidur ICU di 140 rumah sakit rujukan Covid-19 yang terus mengalami penurunan. Hingga 12 Desember 2021, tingkat keterisian atau bed occupancy rate (BOR) tempat tidur isolasi dan ICU masing-masing berada di angka 4%,

“Dari 140 RS yang merawat Covid-19, untuk tempat tidur isolasi sejumlah 4.114, persentase keterisiannya sebesar 4% dengan total pasien isolasi sebanyak 151 orang. Sedangkan, untuk tempat tidur ICU sejumlah 665, persentase keterisiannya sebesar 4% dengan total pasien ICU sebanyak 27 orang,” jelas Dwi.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, BOR tempat tidur isolasi dan ICU dalam 4 pekan terakhir cenderung menurun. Hal ini menunjukkan, tidak adanya lonjakan pasien Covid-19 yang membutuhkan perawatan di Jakarta selama 4 pekan terakhir.

BOR tempat tidur isolasi dalam 4 pekan terakhir konsisten berada di angka 4%. Namun, kapasitasnya tempat tidurnya terus menurun dan dialihkan untuk melayani pasien non-Covid-19. Pada 5 Desember, kapasitas tempat tidur isolasi sebanyak 4.176 bed dan terisi 170 bed. Jumlah bed ini berkurang dibandingkan pada satu pekan sebelumnya, yakni 28 November dengan kapasitas tempat tidur isolasi sebanyak 4.190 bed dan terisi sebanyak 186 bed. Lalu, pada 21 November, jumlah tempat tidur isolasi sebanyak 4.256 bed dan terisi 185 bed.

Sementara BOR tempat tidur ICU juga cenderung menurun di mana pada 12 Desember berada di angka 4% dan sepekan sebelumnya, 5 Desember berada di angka 5% dengan kapasitas 673 bed dan terisi 36. Lalu pada 28 November berada di angka 7% dengan kapasitas 674 bed dan terisi 48 bed dan pada 21 November, BOR mencapai angka 6% dengan kapasitas 675 bed dan terisi 42.

Data perkembangan BOR isolasi dan ICU:

Tempat tidur isolasi

- 12 Desember: 4.114 ber, terisi 151 (BOR 4%)

- 5 Desember: 4.176 bed, terisi 170 (BOR 4%)

- 28 November: 4.190 bed, terisi 186 (BOR 4%)

- 21 November: 4.256 bed, terisi 185 (BOR 4%)

Tempat tidur ICU

- 12 Desember: 665 bed, terisi 27 (BOR 4%)

- 5 Desember: 673 bed, terisi 36 (BOR 5%)

- 28 November: 674 bed, terisi 48 (BOR 7%)

- 21 November: 675 bed, terisi 42 (BOR 6%)

Vaksinasi Covid-19

Hingga saat ini, jumlah masyarakat yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis 1 di Jakarta sebanyak 11.161.525 orang atau 124,8% dari target sasaran warga DKI Jakarta sebanyak 8,9 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7,47 juta orang atau 67% merupakan warga ber-KTP DKI Jakarta dan sebanyak 3,69 juta orang atau 33% merupakan warga ber-KTP non-DKI Jakarta. Sementara untuk vaksinasi dosis sudan mencapain angka 9.165.877 orang atau 102,5% dari target, dengan proporsi 71% merupakan warga ber-KTP DKI dan 29% warga KTP non-DKI.

