WHO Setujui Vaksin Covid-19 yang Kesembilan

Sabtu, 18 Desember 2021 | 09:34 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Jenewa, Beritasatu.com- Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah memberikan persetujuan vaksin Covid-19 yang ke-9. Seperti dilaporkan RT, Jumat (17/12/2021), vaksin bernama Covovax itu dibuat oleh Serum Institute of India di bawah lisensi dari perusahaan biotek AS Novavax.

Dalam siaran pers pada Jumat (17/12), WHO menvatakan bahwa pemberian daftar penggunaan darurat (EUL) untuk vaksin, bernama Covovax, merupakan langkah maju yang besar dalam upaya berkelanjutan untuk memvaksinasi lebih banyak orang di negara-negara berpenghasilan rendah.

Vaksin diproduksi oleh Serum Institute of India di bawah lisensi dari Novavax, dan inisiatif berbagi vaksin Covax telah memesan sekitar 350 juta dosis.

“Daftar ini bertujuan untuk meningkatkan akses khususnya di negara-negara berpenghasilan rendah, 41 di antaranya masih belum dapat memvaksinasi 10% dari populasi mereka, sementara 98 negara belum mencapai 40%,” kata Mariangela Simao, asisten direktur jenderal WHO untuk akses ke obat-obatan dan produk kesehatan.

BACA JUGA Novavax Siapkan Vaksin Covid-19 Varian B11529 Omicron

Covovax, vaksin protein yang menggunakan teknologi yang telah digunakan selama beberapa dekade untuk melindungi orang dari hepatitis, herpes zoster, dan infeksi virus lainnya. Vaksin ini telah menunjukkan tingkat kemanjuran yang tinggi (perlindungan 89,7%) terhadap Covid-19 dalam uji coba. Covovax membutuhkan dua dosis dan stabil pada suhu berpendingin antara dua dan delapan derajat Celcius.

Versi vaksin yang diproduksi oleh Novavax sendiri sedang menjalani review di Inggris dan Uni Eropa.

Covovax adalah vaksin Covid-19 yang kesembilan yang disetujui oleh WHO. Vaksin ini sudah diberi lampu hijau oleh badan kesehatan PBB termasuk vaksin oleh Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, dan Moderna.

BACA JUGA Novavax Uji Kombinasi Vaksin Covid-19 dengan Vaksin Flu

Covovax, menandai tonggak penting bagi Novavax juga, setelah vaksin tersebut mengalami penundaan, terutama dalam meningkatkan produksi. Saham Novavax naik 6,4% karena berita tersebut.

Namun, vaksin Novavax lain, Nuvaxovid, saat ini sedang dalam penilaian oleh European Medicines Agency (EMA). WHO menyatakan bahwa mereka akan menyelesaikan penilaiannya sendiri terhadap vaksin tersebut setelah EMA mengeluarkan rekomendasinya.

Bagi WHO, izin untuk Covovax akan memberikan dorongan signifikan untuk meningkatkan akses ke vaksin Covid-19 di negara-negara miskin di bawah program Covax, yang telah dirusak oleh penundaan tahun 2021.

Novavax dan Serum Institute, produsen vaksin terbesar di dunia, telah bersama-sama berkomitmen untuk menyediakan lebih dari 1,1 miliar dosis untuk fasilitas Covax.

Vaksin berbasis protein oleh Novavax pada bulan Juni terbukti lebih dari 90% efektif, termasuk terhadap berbagai varian virus corona, di Amerika Serikat tahap akhir.uji coba.

"Vaksin ini dapat digunakan dalam berbagai konteks, dan akan memberi negara pilihan penting lainnya dalam upaya melindungi populasi mereka," kata Seth Berkley, kepala eksekutif GAVI, Aliansi Vaksin.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com