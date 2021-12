Waspada Penularan Omicron di Tanah Air

Sabtu, 18 Desember 2021 | 16:15 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Tjandra Yoga Aditama meminta masyarakat mewaspadai terjadinya penularan Omicron di Tanah Air. Hal ini sehubungan dengan pengumuman tambahan dua kasus varian Omicron lagi dan kini total menjadi tiga kasus di Indonesia.

"Maka ada tiga hal yang saya sampaikan dalam hal kewaspadaan kita dan hal ini kita tarik pelajaran dari kasus pertama kita yaitu tuan N (pekerja kebersihan Wisma Atlet Kemayoran). Memang dua kasus yang baru diumumkan adalah yang baru datang dari luar negeri yakni Inggris, tetapi kemungkinan terjadinya penularan di dalam negeri perlu amat diwaspadai," kata pakar ilmu kesehatan UI itu ketika dikonfirmasi Beritasatu.com, Sabtu (18/12/2021).

Pertama, karena tuan N tidak dari luar negeri, maka artinya sudah ada penularan di dalam negeri, jadi bukan tidak mungkin ada tuan A, B, C dan seterusnya selain tuan N. Artinya, amat perlu sekarang dilakukan pelacakan amat masif tentang penularan ke dan dari tuan N, dan juga terhadap dua kasus baru ini serta kemungkinan kalau ada kasus baru lain di hari mendatang.

"Tentunya lakukan dengan melakukan mitigasi berlapis, multi layer risk mitigation approach," jelasnya.

Kedua, kalau memang tuan N tertular di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, padahal tentunya protokol kesehatan cukup ketat di sana, maka hal ini sedikit banyak menambah informasi bahwa Omicron memang lebih mudah menular.

"Artinya kita semua memang harus benar-benar menerapkan 3 M dan 5 M secara ketat, apalagi menjelang libur Natal dan tahun baru (Nataru) ini serta sudah mulai terlihat adanya lonjakan penumpang liburan. Marilah kita ubah pendapat bahwa kepatuhan protokol kesehatan adalah new normal menjadi now normal," ungkap mantan Dirjen Pengendalian Penyakit Kemenkes dan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara itu.

Ketiga, kasus tuan N ditemukan karena dilakukan tes pada orang tanpa gejala. Jadi artinya peningkatan tes seperti testing dan tracing harus terus digalakkan oleh pemerintah.

"Kalau ditemukan kasus, harus langsung dikarantina ketat dan semua kontaknya (atau setidaknya sebagian besar, jangan hanya 8 misalnya) harus diidentifikasi dan ditangani saksama, mungkin sampai karantina juga. Apalagi sekarang sudah ada tambahan 2 kasus lagi, dan bukan tidak mungkin akan ada tambahan yang lain," saran Tjandra Yoga.

Untuk itu, investigasi lapangan dan penyelidikan epidemiologi (PE) yang sudah biasa Indonesia lakukan jauh sebelum Covid-19 benar-benar harus diintensifkan kembali, apalagi dengan adanya tambahan dua kasus hari ini.

"Kita tahu juga bahwa kemarin (17 Desember) para menteri kesehatan negara G7 (yang berpenghasilan terbesar di dunia) baru saja mengeluarkan pernyataan bersama bahwa varian Omicron sekarang adalah ancaman terbesar untuk kesehatan masyarakat dunia. Artinya, dunia dan kita semua memang harus mengatur langkah menghadapinya. Karena Indonesia adalah Presidensi G-20, maka mungkin baik juga kalau para Menteri Kesehatan G-20 juga mengambil sikap terhadap perkembangan Omicron ini," kata dia.

Sumber: BeritaSatu.com