Percepat Deteksi Varian Baru Covid-19, Kemenkes Tambah 15 Lab WGS

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, akan menambahkan 15 laboratorium whole genome sequencing (WGS) untuk mendeteksi varian baru termasuk varian Omicron.

Budi menuturkan, saat ini Indonesia hanya memiliki 12 laboratorium yang bisa melakukan pemeriksaan WGS.

“Rencana kami tahun depan akan double kapasitas laboratorium whole genome sequencing dengan mendatangkan 15 laboratorium WGS baru,” kata Budi kata Budi pada acara “Taklimat Bidang PMK #SDMUnggul, Indonesia Maju” di Kantor Kemenko PMK yang disiarkan secara daring, Rabu (29/12/2021).

Budi menuturkan, 15 WGS baru nanti akan ditempatkan di perguruan tinggi. Pasalnya, untuk mengoperasikan mesin pemeriksaan WGS ini tidak dapat dilakukan oleh semua orang hanya tenaga ahli.

Budi juga menuturkan, berdasarkan data hingga akhir Desember 2020, hanya bisa melakukan 140 WGS. Sedangkan dalam satu tahun mencapai 10.882 WGS. Dikatakan Budi, adanya tambahan laboratorium pemeriksaan baru ini dapat lebih cepat mengidentifikasi adanya varian baru dan respons kebijakan juga dapat diberikan dengan lebih cepat.

Selanjutnya, Budi juga menuturkan pengendalian Covid-19 dari kapasitas tasting dan tracing meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Pasalnya, pemeriksaan spesimen tahun lalu sekitar 30.000 sehari, sekarang sudah di atas 250.000 per hari. Sedangkan jumlah orang yang diperiksa tahun lalu 30.000 naik menjadi 180.000 per hari di atas standar WHO.

