Tjandra Yoga: Jangan Terlalu Cepat Sebut IHU Varian Covid-19

Rabu, 5 Januari 2022 | 15:56 WIB

Oleh : Jeis Montesori / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Pascasarjana Universitas Yarsi Prof Tjandra Yoga Aditama mengatakan jangan terlalu cepat menyatakan IHU atau B.1640.2 sebagai varian baru Covid-19. Sebab semua ini baru berdasarkan pada pernyataan dari pakar di Prancis yang melaporkan beberapa kasus yang mereka curigai tertular virus Covid-19 strain B.1640.2. Dan karena pakarnya berafiliasi di IHU Mediterranee Infection, kata Tjandra Yoga, maka keluarlah berita bahwa ini “varian IHU”.

"Jadi baiknya kita amati dulu perkembangan varian B.1640.2 ini, dan jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan dan apalagi jangan pula terlalu cepat menjadi panik berdasar berbagai analisa yang belum tentu tepat," kata Tjandra Yoga dalam keterangannya yang diterima Beritasatu.com, Rabu (5/1/2022).

Terkait hal ini, Tjandra Yogya yang merupakan mantan direktur WHO Asia Tenggara mengatakan setidaknya ada lima hal yang dapat dijadikan perhatian:

Pertama, tentu tidak ada nomenklatur “varian IHU” dalam Covid-19, karena “IHU” adalah nama institut yang salah satu stafnya melaporkan hal ini, bukan abjad Yunani yang biasa dijadikan patokan WHO (World Health Organization) untuk memberi nama varian baru SARS CoV2 penyebab Covid-19.

Kedua, sesusai aturan International Health Regulation (IHR), maka kalau ada kecurigaan sesuatu penyakit menular yang penting maka yang resmi melaporkan ke WHO adalah IHR focal point di negara itu, yang tentu sesudah di dalam negeri di analisa mendalam berdasarkan berbagai laporan pakar di negara itu.

"Kalau hanya satu pendapat maka tentu masih perlu analisa mendalam sebelum nantinya jadi atau tidak sebagai laporan 'IHR focal point' negara itu ke dunia," kata Tjandra Yoga yang pernah menjadi IHR Focal Point Indonesia selama 5 tahun sejak 2009 sampai 2014, sebelum kemudian bergabung dan menjadi direktur penyakit menular WHO Asia Tenggara.

Ketiga, karena di media varian ini disebut sebagai B.1640.2, maka sebenarnya sejak 22 November 2021 WHO sudah menggolongkan B.1640 (tanpa pembagian “.1” atau “.2”) sebagai Variant under Monitoring (VUM), bersama dengan B.1.1.318 dan C.1.2. Disebutkan bahwa B.1640 sudah dilaporkan dari beberapa negara sejak September 2021.

"Jadi sekarang ini ada 3 varian yang sekarang masuk sebagai VUM, dan sebagaimana namanya maka ini masih di monitor untuk tahu situasinya. Bisa saja sesudah dimonitor lalu dianggap tidak bermasalah dan dimasukkan ke dalam formerly monitored variants, atau kalau memang bermasalah akan dijadikan Variant of Interest, dan lain-lain," kata mantan dirjen P2P dan kepala Balitbangkes, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ini.

Keempat, sebaiknya diamati dulu perkembangan varian B.1640.2 ini, dan jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan dan apalagi jangan pula terlalu cepat menjadi panik berdasar berbagai analisa yang belum tentu tepat.

Kelima, kata Tjandra Yoga, sebagai informasi sekarang ini ada 5 varian yang oleh WHO dimasukkan kedalam Variant of Cencern (VOC)” (termasuk Omicron) dan 2 adalah Variant of Interest (VOI), tentu semua menggunakan nama sesuai abjad Yunani.

