Ekstrak Ikan Gabus Bantu Sembuhkan Pasien Covid-19 Omicron Tahap Awal

Rabu, 5 Januari 2022 | 21:14 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Ekstrak ikan gabus yang terkandung dalam produk Onoiwa MX keluaran PT Natura Nuswantara Nirmala (Nucleus Farma) dinilai membantu penyembuhan pasien Covid-19 termasuk varian omicron tahap awal.

"Bahan aktif utama dalam produk Onoiwa MX yaitu ekstrak ikan gabus. Dalam pemprosesan ekstrak tersebut, Nucleus Farma menggunakan teknik low temperature and low pressure extraction menggunakan enzim, teknik tersebut merupakan paten proses yang dimiliki Nucleus Farma dan belum banyak digunakan produsen lain," kata dr. Maria dari tim Medical Advisor Nucleus Farma, dalam keterangan tertulisnya Rabu (5/1/2022).

Studi tahap awal menemukan bahwa terapi Covid-19 berbasis antibodi efektif untuk menyembuhkan virus varian omikron. Menurut maria, pihaknya telah melakukan penelitian dengan membuktikan produk Onoiwa MX efektif sebagai adjuvant standar pengobatan Covid-19 terhadap pasien tahap awal. "Penelitian ini melibatkan peneliti dan praktisi yang pakar di bidangnya yaitu Prof. Dr. apt. Syamsudin, M.Biomed yakni Guru Besar bidang Farmakologi Bahan Alam dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila bersama dr. Lusi Nursilawati Syamsi, Sp.P yakni praktisi dokter spesialis paru yang menangani Covid-19," ujar Maria.

Hasil penelitian itu, lanjut Maria, telah lolos uji kelayakan jurnal kedokteran international di Eropa. Hasilnya diterbitkan dalam European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 2021, Volume 8, Issue 3, Pages 2945-2957.

Penggunaan Onoiwa MX sebagai oral albumin, imbuh Maria, tepat digunakan untuk mempertahankan onkotik plasma dan membawa molekul metabolit obat ke dalam sel. Onoiwa MX juga dapat menjadi obat pengganti albumin intravena bagi dokter di unit gawat darurat maupun rawat inap. Hal tersebut didukung dengan kutipan hasil riset jurnal yang berjudul Serum albumin-mediated strategy for the effective targeting of Sars-Cov2 oleh Pushpendra Mani Mishra pada 2020 bahwa albumin direferensikan sebagai bahan terapi pengobatan covid-19 karena efektif sebagai pengantar obat untuk menargetkan Sars-Cov2.

Menurut Maria, saat ini belum ada obat spesifik untuk pengobatan Covid-19. Terapi yang digunakan termasuk antivirus dan antibiotik hanya meredakan gejalanya.

Sekadar informasi PT Natura Nuswantara Nirmala (Nucleus Farma) merupakan leading local bio-tech company yang merupakan produsen inovatif obat natural dan suplemen kesehatan menggunakan bahan dasar alami lokal asli dari Indonesia.

