Virus Covid19 Terus Bermutasi, Ini Penjelasan Epidemiolog

Rabu, 5 Januari 2022 | 21:56 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia (PAEI) Masdalina Pane menyatakan mutasi virus merupakan proses adaptasi. Virus Covid-19 juga beradaptasi dengan tubuh manusia.

"Jadi itu bagian dari sesuatu yang alamiah sebenarnya. Kalau kita epidemiologi melihat dampaknya pada masyarakat. Tidak apa-apa, virus bermutasi dan melahirkan varian-varian baru itu bukan baru kali ini saja, namun sudah puluhan ribu yang terjadi," ungkapnya ketika dihubungi Beritasatu.com, Rabu (5/1/2022).

Tetapi yang perlu menjadi perhatian, lanjut Masdalina Pane, Variant of Concern (VoC) Covid-19 dari WHO sampai saat ini baru ada lima. "Kalau jenis IHU atau B.1640.2 baru menjadi variant of under monitoring (VUM). Jadi belum bisa dipastikan menjadi Varian of Concern," katanya.

BACA JUGA Kemkes: Tak Perlu Khawatir Mutasi Virus Bisa Kurangi Efikasi Vaksin

Jadi yang hidup bersama perubahan, lanjutnya, merupakan hal biasa, bukan hanya virus Covid-19 saja yang bermutasi, virus-virus lain juga bermutasi. Misalnya virus influenza juga alami mutasi.

Ia mengatakan ada beberapa varian dari influenza juga bisa menyebar dengan cepat seperti H1N1 yang akhirnya menimbulkan pandemi pada 20009 lalu.

"Jadi ini adalah aktivitas yang natural dari virus. Karena itu jika kita ingin hidup bersama Covid-19, maka kita harus mengerti tentang perubahan yang terjadi dari virus tersebut. Manusia pun beradaptasi dengan perubahan tersebut," kata epidemiolog Universitas Indonesia (UI) itu.

BACA JUGA Pemerintah Waspadai Masuknya Mutasi Virus 3 Varian

Jadi adaptasi yang perlu dilakukan adalah menjalankan hidup dengan protokol kesehatan (prokes) yang merupakan bagian dari perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi dengan menerapkan hidup bersih dan sehat tak perlu khawatir.

"Kalau ada virus variant of concern yang sedang bersirkulasi, kita harus lebih berhati-hati," ujar Masdalina.

Seperti sekarang yakni varian Delta Plus dan Omicron. Maka kalau kasus meningkat di Indonesia, harus lakukan pengetatan. Namun kalau virus Covid hilang, diakui akan sulit dalam waktu dekat ini.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com