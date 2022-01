Terkait Kemunculan Flurona dan IHU, Ini Penjelasan Kemenkes

Rabu, 5 Januari 2022 | 22:20 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Belum selesai penanganan penyebaran Covid-19 varian Omicron di berbagai negara, kini muncul penyakit bernama Flurona yang ditemukan pertama kali di Israel, setelah sebelumnya juga ramai dibicarakan soal kemunculan varian IHU yang pertama kali dilaporkan di Prancis.

Flurona adalah infeksi ganda antara influenza (flu) dan virus corona (Covid-19) yang menyerang tubuh manusia secara bersamaan. Kasus flurona pertama di Israel terjadi pada seorang ibu hamil yang belum divaksinasi dan dites positif flu sekaligus Covid-19.

Menanggapi kemunculan kasus flurona ini, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan penyakit gabungan flu dan Covid-19 atau flurona memang bisa menyerang ibu hamil. Ini terjadi karena imunitas mereka cenderung menurun saat hamil, sehingga dua virus bisa bersamaan masuk ke tubuh sekaligus.

"Jadi flurona ini bukan varian Covid baru ya, tetapi ini gabungan influenza dan Covid-19. Maka dari itu protokol kesehatan dan vaksinasi harus gencar dilakukan," kata Nadia ketika dihubungi Beritasatu.com, Rabu (5/1/2022).

Menurutnya, flurona bisa menyerang siapa saja, tidak hanya pada ibu hamil. Hal ini tergantung pada kondisi kesehatan dan imunitas seseorang.

Sementara untuk jenis IHU atau B.1640.2 saat ini masih menjadi variant of under monitoring, sehingga belum bisa dipastikan menjadi variant of concern.

"Berdasarkan riset strain baru virus Corona atau whole genome squencing (WGS) yang dilakukan, Kemenkes memastikan hingga kini belum ada kasus keduanya di Indonesia," tutup Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kemenkes, dr Siti Nadia.

