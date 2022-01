Pakar Amerika: Omicron Selesai Setelah Februari

Kamis, 6 Januari 2022 | 02:15 WIB

Oleh : Heru Andriyanto / HA

Beritasatu.com – Varian Omicron yang sangat menular akan mencapai puncaknya akhir bulan ini atau Februari mendatang dan setelah itu jumlah kasus baru akan turun dengan cepat, menurut sejumlah pakar Amerika Serikat.

Pendapat itu didasarkan pada sifat varian ini yang relatif tidak menimbulkan gejala berat seperti varian Delta, dan berkaca pada perkembangan di Afrika Selatan – di mana Omicron pertama kali terdeteksi – dan di Inggris.

Untuk saat ini, Omicron masih berpotensi menimbulkan gelombang kasus baru yang dahsyat, khususnya di Amerika Serikat di mana jumlah kasus harian sempat menembus 1 juta pada 3 Januari lalu.

Estimasi yang dibuat oleh Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) di Fakultas Kedokteran University of Washington menunjukkan infeksi Omicron bakal mencapai puncaknya pada akhir Januari.

“Virus ini menyebar lebih cepat dari yang kita duga,” kata Ali Mokdad, profesor bidang ilmu health metrics di IHME.

Estimasi yang dibuat oleh para peneliti di Columbia University bahkan lebih optimistis -- puncak penularan Omicron bakal terjadi pada 9 Januari, atau tiga hari dari sekarang, setelah itu lajunya akan menurun dengan cepat.

Dr. Scott Gottlieb, mantan komisioner Badan Makanan dan Obat Amerika (FDA) yang sekarang menjadi komisaris di Pfizer, menyebut Omicron sebagai “wabah dua bulan” setelah melihat perkembangan di Afrika Selatan dan Inggris.

“Jika berkaca pada Inggris, kasus di London sudah mencapai puncaknya. Demikian juga di Afrika Selatan. Yang kita hadapi sekarang adalah gelombang epidemi selama dua bulan dari start sampai finis,” kata Gottlieb dalam wawancara dengan televisi CBS.

Pada pertengahan Desember 2021, rata-rata kasus harian di Afrika Selatan mencapai puncaknya yaitu lebih dari 23.000 kasus per hari, tetapi saat ini sudah turun drastis menjadi sekitar 8.500 kasus per hari dan terus bergerak turun.

Lonjakan kasus di Afrika Selatan akibat varian Omicron dimulai pada 25 November, atau baru berlangsung 1 bulan 12 hari sampai saat ini.

Inggris mulai mengalami gelombang kasus baru pada pertengahan Desember, dan saat ini mencapai angka tertinggi dengan lebih dari 180.000 kasus per hari, meskipun sejumlah tempat seperti London sudah menunjukkan penurunan.

Kenapa wabah Omicron diyakini cepat berlalu?

“Virus ini tampaknya merupakan strain virus corona yang lebih jinak dan di samping itu di populasi kita juga sudah banyak yang mendapatkan imunitas,” kata Gottlieb.

Sejumlah tempat di Amerika yang sudah mengalami lonjakan kasus akan mencapai puncaknya dalam dua pekan mendatang, sementara tempat-tempat lain baru akan merasakan tekanan terberat bulan depan, imbuhnya.

“Menurut saya puncak kasus secara nasional baru akan terjadi setelah kita masuk Februari karena masih ada wilayah yang belum mendapat serangan hebat Omicron sementara virus ini akan menyebar ke seantero negeri,” paparnya.

Sumber: BeritaSatu.com