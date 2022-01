Pfizer dan BioNTech akan Kembangkan Vaksin Herpes Zoster Satu Dosis

Kamis, 6 Januari 2022 | 11:03 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Orang berjalan di dekat kantor pusat dunia Pfizer di New York, AS, Senin (9/11/2020). (Foto: AFP)

Berlin, Beritasatu.com- BioNTech Jerman dan raksasa farmasi Amerika Serikat (AS) Pfizer, sedang mengerjakan vaksin satu dosis dengan teknologi mRNA untuk penyakit herpes zoster. Seperti dilaporkan AFP, Rabu (5/1/2022), Pfizer dan BioNTech menandatangani kesepakatan kemitraan dan bertujuan untuk uji klinis dimulai pada paruh kedua tahun 2022.

Sementara, Moderna mengumumkan telah memberi dosis sukarelawan pertamanya untuk vaksin melawan virus Epstein-Barr (EBV), penyebab mononukleosis.

Ketiga perusahaan memanfaatkan teknologi mRNA yang sama yang mereka gunakan untuk mengembangkan vaksin Covid-19 yang sangat sukses terhadap penyakit lain, dalam momen terobosan potensial untuk pengobatan modern.

"Kolaborasi ini bertujuan untuk mengembangkan vaksin berbasis mRNA baru terhadap herpes zoster, memanfaatkan keahlian dan sumber daya dari kedua perusahaan," kata Ugur Sahin, chief executive officer dan salah satu pendiri BioNTech.

Metode messenger RNA memulai debutnya dengan vaksin coronavirus Pfizer-BioNTech, yang merupakan vaksin pertama terhadap Covid-19 yang disetujui di Barat pada akhir 2020.

BACA JUGA AS Beli Tambahan 10 Juta Dosis Pil Anticovid Pfizer

Herpes zoster adalah penyakit umum di seluruh dunia yang disebabkan oleh reaktivasi virus yang sama yang menyebabkan cacar air. Herpes Zoster dapat menyebabkan bercak kulit yang sangat menyakitkan, menodai, dan dalam kasus yang jarang terjadi bisa memicu kelumpuhan wajah, tuli, dan kebutaan.

Meskipun saat ini ada vaksin yang disetujui untuk herpes zoster, Pfizer dan BioNTech menyatakan ingin mengembangkan vaksin yang lebih baik yang berpotensi menunjukkan kemanjuran tinggi dan tolerabilitas yang lebih baik.

Vaksin coronavirus yang dikembangkan oleh biotek AS Moderna bersama dengan lembaga pemerintah AS National Institutes of Health (NIH) juga menggunakan teknologi mRNA.

BACA JUGA Versi Generik Pertama Pil Anticovid Pfizer Beredar di Apotek Bangladesh

Pada Rabu (5/1), Moderna menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan dosis pertama dari 270 peserta berusia 18-30 tahun dalam uji klinis untuk vaksin terhadap EBV yakni virus yang saat ini belum memiliki vaksin yang disetujui.

EBV sangat umum, diperkirakan menginfeksi lebih dari 80 persen orang Amerika pada usia 19 tahun. EBV menyebar melalui cairan tubuh, seperti air liur, dan biasanya tertular pada anak usia dini atau remaja.

Infeksi selama masa remaja lebih bergejala, dan dapat menyebabkan infeksi mononukleosis (IM), kadang-kadang disebut "penyakit berciuman," suatu kondisi yang dapat menyebabkan demam, kelelahan, sakit tenggorokan dan pembengkakan kelenjar getah bening.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com